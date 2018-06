INIESTA POSVE ISKRENO O RAZLOZIMA ODLASKA: ‘Ponekad bi nam protivnici rekli: Kvragu, bilo je dosta, stanite!’

Andres Iniesta priprema se za posljednje Svjetsko prvenstvo svoje karijere

Andres Iniesta, već sada smatran jednim od najvećih španjolskih nogometaša svih vremena, nakon 22 godine napustio je Barcelonu. U dresu Blaugrane osvojio je sve što se da osvojiti (što uključuje devet ligaških titula, dok Atletico Madrid ima 10 u čitavoj svojoj povijesti), u dresu Španjolske bio je dvaput europski prvak i jednom prvak svijeta – u Južnoj Africi, gdje je postigao pogodak u finalu koji je presudio pobjednika.

Iniesti će Rusija biti posljednje Svjetsko prvenstvo, a, s obzirom da je ušao u 35. godinu života, možda i posljednji nastup u dresu Furije. Uoči odlaska u Rusiju, Iniesta je razgovarao sa engleskim stručnjakom za nogomet u Španjolskoj, Sidom Loweom o svojoj karijeri, razlozima napuštanja Barcelone i kraju jedne ere.

‘Želja je i dalje tu, samo se moment promijenio’

“Ovo će biti moje posljednje Svjetsko prvenstvo”, započinje Iniesta.

“Ali ne želim da to bude moje ‘posljednje Svjetsko prvenstvo’ – da bude ceremonija, počast i oproštaj, da su sve oči uprte u mene. Želim se boriti kao da mi je prvo [Svjetsko prvenstvo], želja je i dalje tu, samo se moment promijenio”, dodao je.

“Odlazim jer to od mene traži moje tijelo”, pojasnio je Iniesta svoju odluku da nakon 22 godine napusti Barcelonu.

‘Bilo je pošteno otići’

“Kada mi je tijelo reklo da ne može više, znao sam, razumio sam: moram otići. Dulje mi treba da se oporavim, fizički i mentalno – toliko godina, posljednje tri kao kapetan, iscijedio sam posljednju kap, nije više ništa ostalo. To je poštena stvar. Bilo bi jednostavno ostati, ne brinuti igram li dobro ili igram li uopće, ali ja to ne bih mogao. Mogla je to biti sljedeća godina, ali ipak je ova. Bilo je vrijeme”, otvorio se dosadašnji kapetan Barcelone.

“Nakon svih ovih godina, i dalje postoje momčadi koje pokušavaju emulirati ono što smo mi započeli sa Pepom [Guardiolom], a ja sam sretan ne samo zato što smo pobjeđivali nego zato što nas se pamti zbog naćina na koji smo pobjeđivali. [Alex] Ferguson je znao govoriti o momentima kada vas ‘Xavi i Iniesta odvedu na taj vrtuljak’, a bilo je protivnika koji bi govorili ‘Kvragu, bilo je dosta, stanite’, drago mi je da nas ljudi pamte”, rekao je.

‘U finalu u Johannesburgu, bio sam na razini iznad’

“Ne bih rekao da sam se osjećao boljim od svih drugih, ali osjetio sam snagu od nekuda”, rekao je Iniesta za svoj nastup u finalu Svjetskog prvenstva 2010 u Johannesburgu.

“Isto je bilo u finalu Kupa Kralja: znao sam da mi je to posljednje finale s Barcelonom, to je bilo taman nakon Rima i ta utakmica mi je značila sve. U Južnoj Africi samo to osjetio i mislim da je bilo zarazno – moji suigrači su to isto osjetili. Stalno sam imao loptu, imao sam osjećaj da mogu dobiti svaki duel, kao da sam na razini iznad”, pojasnio je Iniesta svoj nastup u finalu prije osam godina.

Ukoliko Španjolska ponovo postane prvak svijeta, Iniesti bi to bio 36. trofej, posljednji na velikoj pozornici – na najvećoj od svih. Ali Iniesta se ne želi zaletavati.

‘Ne znam hoće li nogomet ikada više vidjeti ovakvu eru’

“Neki kažu da bi bilo sjajno da Španjolska pobijedi, drugi kažu da bi bilo odlično da Leo [Messi] pobijedi; neki žele Cristiana Ronalda. To bi mogao biti posljednji turnir za sve nas, znaći da bi mogao biti poseban. Ovo je bila nevjerojatna era. Ne znam hoćemo li vidjet nešto poput ovoga ikada više. Sve i svi oko mene su me činili boljim, kvalitetnijim. Poštovanje je, na koncu, jače od rivalstava”, zaključio je Iniesta.

Nakon 22 godine, poštovanje je sve što nogometni svijet može pružiti jednoj od svojih najvećih ikona.