INCIDENT U VARAŽDINU KOJI SE NIJE VIDIO NA TV-U: Panično su zvali Hitnu pomoć, ali nitko se nije obazirao

U utakmici 20. kola Prve HNL u nogometaši Hajduka su kao gosti pobijedili Varaždin sa 3:0, a utakmica je ušla u povijest jer je po prvi puta došlo do VAR-provjere u HNL-u

Kako je gotovo sva pažnja bila usmjerena na igru na terenu te sudačke odluke, ispod radara je promaknuo incident na tribinama varaždinskog stadiona, piše Splitski dnevnik.

Naime, kod gostujuće tribine došlo je do napete situacije. Policajci su se verbalno sukobili s navijačima. No dok se to odvijalo, nekome je na tribini pozlilo. Netko je panično vikao da se pozove Hitna pomoć, ali u početku se nitko na to nije obazirao, a ona je stigla tek za desetak minuta.

Nedugo zatim došlo je i do koškanja pred drugom ogradom u kojem je policija morala upotrijebiti suzavac u spreju, nakon čega se situacija umirila na tribini.

Konačno do pobjede u gostima

Hajduk je nakon 189 dana u Varaždinu ostvario prvu pobjedu na gostovanjima, a kuriozitet je da je tu zadnju pobjedu ostvario upravo protiv Varaždina

Nakon nepotpunog 20. kola na vrhu tablice je Dinamo sa 50 bodova, a drugoplasirani Hajduk ima 38, odnosno četiri više od trećeplasirane Rijeke koja ma 34 boda, dok je četvrti Osijek, uz utakmicu manje, sakupio 33 boda. Novim porazom momčad Varaždina sa samo 12 osvojenih bodova drži posljednje mjesto na tablici, ali isti broj bodova ima i pretposljednja Istra 1961.