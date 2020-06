Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić od 2014. godine je član engleskog Chelseaja, no za taj klub nije odigrao niti jednu utakmicu, već je to cijelo vrijeme proveo na posudbama u raznim europskim klubovima. No, čini se da je tome stigao kraj.

Pašalić je od srpnja 2018. na posudbi u talijanskoj Atalanti, a sada će taj klub i u potpunosti otkupiti njegov ugovor.

Kako je potvrdio sportski direktor Atalante Giovanni Sartori, talijanski klub će iskoristiti opciju kupnje i dovesti Vatrenog u svoje redove na duže vrijeme.

“Otkupit ćemo Marija Pašalića od Chelseaja. Želimo iskoristiti opciju kupnje”, rekao je kratko za SKY Sports Giovanni Sartori. Chelsea će na njemu zaraditi 15 milijuna eura.

