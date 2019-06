Razgovarali smo s poznatim bivšim nogometašem, sad trenerom trenutačno bez angažmana Zoranom Vulićem o utakmici Hrvatske i Walesa kao i o ostalim reprezentativnim aktualnostima

Subotnjim slavljem Vatrenih protiv Walesa u Gradskom vrtu 2:1 dobili smo mir u reprezentaciji. Šest bodova osvojila je Hrvatska u prvim trima utakmicama u kvalifikacijama za Euro 2020. Nije loše, ali nije ni ništa posebno jer poraz u Budimpešti od Mađarske na kraju opet može ispasti koban, a narušio je atmosferu u taboru Vatrenih uoči ove utakmice. Inače, taj lipanjski termin tradicionalno je našima (bio) problematičan, a pogotovo sad kad se utakmica s Velšanima igrala gotovo tri tjedna nakon završetka sezone dobrom dijelu igrača…

PRISILNA SMJENA SREBRNE GENERACIJE: Ova rekonstrukcija Vatrenih se kad-tad morala dogoditi; ovako izgleda nova Hrvatska

Ne treba uvijek niti izazivati božicu Fortunu

Mnogo bi bolje bilo da smo u prva tri kola kvalifikacija uzeli maksimalnih devet bodova, pa da mirno dočekujemo jesen kad će pasti konačna odluka. Kako bilo, ne treba sad gledati na način “što bi bilo”, nego kako da se i u narednim susretima pobijedi, pa da što mirnije odemo na Euro. Bez stresova, panike, drame… Ne treba uvijek niti izazivati sreću, imali smo je u prošlim kvalifikacijama, pratila nas je božica Fortuna i na putu prema svjetskom srebru u Rusiji, ne bismo baš htjeli da nam “gospođa” okrene leđa u ključnom trenutku… Bolje da se stvari riješe prije, pa da mirno ili, barem što mirnije, prođemo ovu kvalifikacijsku grupu za koju neki govore kako je nikad lakša.

DALIĆEVE DVOJBE I MOGUĆA RJEŠENJA U REPREZENTACIJI CRNO NA BIJELO: Ovako stoje stvari uoči početka kvalifikacija

‘Najvažnije je da smo uzeli bodove’

“Mislim da su utakmice kao što je bila ova protiv Walesa najteži dvoboji, zato što su igrači prije svega na odmoru. Nakon tako teške i duge sezone, kakvu su imali neki naši igrači, i nakon pauze koja je bila između njihove zadnje utakmice i ovog dvoboja protiv Walesa, teško se motivirati za dvoboj. Ali, momci su napravili ono što se od njih očekivalo. Nije to sad bilo nešto spektakularno, ali niti druge reprezentacije koje sam gledao nisu igrale nešto posebno dobro. Najvažnije je da smo mi uzeli bodove, pa ćemo dalje kroz kvalifikacije lakše”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši legendarni nogometaš Hajduka, sad trener Zoran Vulić, koji je u svojoj karijeri skupio 25 nastupa za reprezentaciju Jugoslavije, a dres hrvatske nogometne reprezentacije odjenuo je tri puta, uključujući i 17. listopada 1990. godine u Zagrebu, u prvoj prijateljskoj utakmici naše izabrane nogometne vrste, od uspostave neovisnosti, protiv reprezentacije SAD-a u kojoj je Hrvatska pobijedila 2:1.

PODATAK KOJI UBIJA SVAKU NADU TUNIŽANIMA UOČI UTAKMICE S HRVATSKOM: Zbog ovoga će Vatreni u utorak biti puni samopouzdanja

Također, jedna stvar o kojoj je bilo dosta riječi uoči utakmice je i termin. Dalić nije bio zadovoljan, u najmanju ruku čudnim terminom po najvećoj vrućini u 15 sati. I sam je izbornik na presici u Podstrani, kad su se Vatreni počeli okupljati uoči prijateljskog ogleda s Omišom, spomenuo kako će eurokvalifikacijska utakmica protiv Walesa biti teška iz više razloga, a kao jedan je naveo i nezgodan termin (susret je došao i nakon naporne sezone), te moguću vrućinu. U Osijeku je utakmica praćena i igrana na više od 30 stupnjeva. Uvjeti su bili iznimno teški, tijekom dvoboja je bio i “cooling – brake”.

Loš termin

“Ma, termin nije bio dobar niti za jedne, niti za druge, ali nekako je olakotnije, više ide u prilog onoj reprezentaciji koja je slabije rangirana, to je u ovom slučaju Wales. Oni nisu imali što izgubiti, igrali su protiv doprvaka svijeta. Mislim da su uvjeti za igru bili, po meni, teški, nisu bili normalni. Nakon dugih prvenstava odigrati utakmicu u tri sata, po takvoj vrućini, to za mene nije normalno. Ne znam tko postavlja te termine, ne bih htio ulaziti u to, ali nije bio dobar, nisu to dobri termini”, naglasio je Zoran Vulić i prokomentirao, prema svojem viđenju, ključ pobjede protiv Walesa:

“To je bila jedna inspiracija Perišića. Mislim da je to bio ključ. Momci su u ovom trenutku odigrali koliko su mogli i bilo mi je drago vidjeti tu jednu sigurnost malog Dominika Livakovića. Mislim, dečko je stvarno siguran na golu, unio je tu jednu sigurnost, bez obzira na svoje godine. Nije mu bilo lako, ali on je odigrao jednu od važnijih uloga u toj utakmici”.

ZORAN VULIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Šokiran sam, nisam ovako nešto zaslužio. Sve je to smišljeno…’

Dosta je bilo priče tko bi trebao na gol u nastavku kvalifikacija, Livaković koji iza sebe ima sjajnu sezonu u Dinamu i koji uživa odličnu formu, ili reprezentativna jedinica Lovre Kalinić koji se još vraća i koji nije na zadovoljavajućoj razini da bi trenutačno bio Dalićeva prva vratarska opcija. Na kraju je Dalić pogodio ili, bolje da napišemo, ispalo je očekivano dobro s Livakovićem na golu. Također, Andrej Kramarić, naš najbolji strijelac prošle sezone u Europi sa 22 pogotka u dresu Hoffenhaima uz pet dodavanja u 37 utakmica u kojima je nastupio u svim natjecanjima za njemački klub, pokazao je i sebičnost protiv Velšana.

Krama iživcirao sve navijače Hrvatske

Išao je Krama na gol, dugo se namještao, prebacio na desnu pa pucao iskosa, iako je šest-sedam metara od gola sam poput duha loptu čekao Ivan Perišić. Krama je u maniri golgetera ipak sam odlučio završiti akciju, ali nije zabio ono što on inače zabija te smo do kraja gledali dramu u kojoj smo pošto-poto morali obraniti jedan gol prednosti.

ATOMSKA HRVATSKA NA ‘ŠTETU’ MODRIĆA I RAKITIĆA: U veselju se pojavio i jedan detalj: ‘Nismo dominirali sve dok on nije ušao’

Nema sumnje da je slavlje Hrvatske moglo biti i rezultatski izraženije da napadač Hoffenheima nije bio sebičan u situaciji pred kraj utakmice kada ga je u prostor idealno proigrao Mario Pašalić. Kramarić je desno od sebe, u čistoj poziciji, imao Ivana Perišića, ali se odlučio na dribling i njegov udarac odlično je obranio vratar Wayne Hennessey…

“Gledajte, glupo je ulaziti u te polemike, koristi li ga Dalić na dobroj poziciji, ili bi ga trebao koristiti na poziciji čiste špice, jer nikakve polemike što se tiče njega ne bi trebalo biti. On je za mene odličan igrač, vidjeli smo kako je konstantna opasnost za protivnički gol bez obzira gdje god igrao. Sad, igrao on lijevo, desno, na centru, nije bitno, on je uvijek opasan. Mislim da su i povrede, kao i otkazi igrača, utjecali i promijenili Kramarićevu ulogu na travnjaku. Hvala Bogu da imamo takve igrače, polivalentne, koji mogu odigrati na dvije, tri pozicije. Mislim da je odigrao dobro, kao i cijela momčad. Najvažnije je bilo pobijediti, to su momci i ostvarili, ne treba sad tražiti dlaku u jajetu. Onda bismo u svakoj utakmici svakome mogli naći sto mana. Trebamo im čestitati što su na takvoj temperaturi dobili jednu dobru reprezentaciju Walesa i trebamo se što bolje spremiti za nadolazeće utakmice”, istaknuo je Zoran Vulić.

ZORAN VULIĆ ZA NET.HR: ‘Obrušili su se svi na njih bez razloga. Radi se linč, a to nije potrebno reprezentaciji’

Konačna odluka pada na jesen

U rujnu Vatrenima još predstoje dva gostovanja na kojima ne bi smjeli kiksati, ako se misli mirno ploviti ovim kvalifikacijama. Dakle, 6. rujna igramo protiv Slovačke i Azerbajdžana tri dana kasnije u gostima. U slučaju maksimalnog ulova od šest bodova, u sljedećim trima utakmicama Vatreni bi lakše disali. Hrvatska 10. listopada dočekuje Mađarsku, 13. listopada ide Walesu, a kvalifikacijsku skupinu okončat će 16. studenoga u domaćem dvoboju sa Slovačkom.

Na Euro direktno idu dvije najbolje reprezentacije, a od njih pet realno je bez šansi u skupini E samo Azerbajdžan, koji je izgubio oba dosadašnja dvoboja. Mađarska je prva na ljestvici sa šest bodova i boljim međusobnim ogledom (ključna stavka u slučaju da reprezentacije imaju isti broj bodova) s Hrvatskom, koja je također na šest. No i Mađari i Hrvati imaju tri odigrane utakmice, Wales i Slovačka samo dvije. Hrvatska je veliki favorit za prolaz samo zbog činjenice što je kvalitetom ispred svih ostalih suparnika, ali to će tek trebati potvrditi na travnjaku. Dakle, sve nedostatke koje imamo trebat ćemo ih riješiti do jeseni, kako bismo što bolje participirali u tim dvobojima.

“Wales i otočne momčadi općenito poznati su po prekidima. Ako se sjetimo povijesti, uvijek su oni igrali na te duge balune, na prekide. Mislim da smo mi djelovali solidno. To je njihova najjača snaga, uz Garetha Balea, izgledali smo mi dobro protiv Walesa u prekidima. Domagoj Vida je skrenuo taj udarac koji je završio u mreži Livakovića, svaka mu čast što je podmetnuo glavu, mnogi to ne bi napravili. Jednostavno, to tog autolgola je došao nesretno. Prema tome, moramo gledati pozitivno. Najvažnije je da smo pobijedili. Dojam nije onakav kakav smo očekivali, kakav smo naviknuli od viceprvaka svijeta, ali vjerujte mi, gledao sam i druge utakmice, ništa spektakularno nije odigrao niti Portugal u finalu Lige nacija. Prema tome, mislim da je cilj ispunjen. Loših trenutaka je bilo, ali trebamo gledati pozitivne stvari, napredak te zatvoriti ovu stranicu i okrenuti se sljedećoj utakmici.

Slučaj Duje Ćaleta-Car

Duje Ćaleta-Car i njegov slučaj otkazivanja nastupa na Europskom prvenstvu U-21 reprezentacija u Italiji i San Marinu, našao se u središtu pisanja medija. Na stranicama HNS-a objavljeno je kako stoper Marseillea neće putovati na turnir zbog umora te činjenice da su iz njegova kluba tražili da se odmori za sljedeću sezonu.

“Ćaleta-Car nam je jedan od ključnih igrača, ali poštujemo njegovu odluku da ne nastupi na turniru. Uostalom, atmosfera u ekipi je dobra i ne treba nam nezadovoljstvo u svlačionici”, rekao je izbornik mladih vatrenih Nenad Gračan.

Ovakve vijesti veliki su udarac za reprezentaciju prije nego što je prvenstvo uopće počelo, a ako se uzme u obzir da je Šibenčanin za francuskog prvoligaša u netom završenoj sezoni odigrao sveukupno 26 utakmica, ovakva odluka doima se sasvim bizarnom. Također, prema pravilima matični klub ne može zabraniti nogometašu igranje za reprezentaciju, naročito ne na velikom natjecanju. Iz toga proizlazi sljedeće, odluka je bila Dujina, na sugestiju ljudi iz kluba i novog trenera Andrea Villas-Boasa, ali ipak samo Dujina koji, da je htio, mogao je igrati, samo je trebao pokazati interes, u najgorem slučaju napraviti određeni pritisak…

“Klub ne može spriječiti nekog igrača da nastupi na službenoj utakmici za svoju reprezentaciju. Prema tome… E sad, postoji li neki dogovor između Saveza i Marseillea, u to ne želim ulaziti. No, siguran sam da je trebalo da on zaigra, da bi bio na dispoziciji. Ne mogu ulaziti u detaljnije analize jer ne znam postoji li i kakav je sporazum između HNS-a i Marseillea. Jednostavno, šteta je što ga nemamo jer našoj mladoj reprezentaciji je on potreban i s njim je U-21 reprezentacija i bez njega nešto sasvim drugo, to su dvije različite priče”, objašnjava nam Zoran Vulić.

Inače, Večernji list piše kako su oni, od ljudi bliskih ovome igraču, čuli da je razlog Dujina otkazivanja Europskog prvenstva, kako su to istaknuli, “doista bizaran”. Navodno je Duje uplatio odmor na Maldivima, zajedno sa suigračem Radonjićem iz Marseillea…

“Ako ne ide na taj Euro, čovjek može ići gdje hoće, pa i na Mjesec ako to želi. Još jednom govorim, ne znam i ne želim ulaziti u to. Nagađati ne želim. Svatko ima pravo ići tamo gdje on to želi”, zaključio je Zoran Vulić.