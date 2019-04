IMAMO KANDIDATA ZA OBRANU SEZONE: Pogledajte čudesnu trostruku obranu kojom je Burki vratio Borussiju na vrh Bundeslige

Borussija se vratila na vrh Bundeslige zahvaljujući svom fenomenalnom vrataru

Nastavlja se neizvjesna utrka Bayerna i Borussije Dortmund za naslov prvaka. U susretu 29. kola njemačkog prvenstva Borussija je pobijedila Mainz sa 2-1 i vratila se na vrh ljestvice s dva boda više od bavarskog sastava.

Borussija je već nakon 25 minuta vodila sa 2-0, ali je u završnici susreta grčevito spašavala pobjedu.

Domaćin je poveo u 17. minuti golom Jadona Sancha, a isti je igrač sedam minuta kasnije zabio i za 2-0. Sve do same završnice Borussija je sigurno držala vodstvo, no Robin Quiason je u 83. minuti smanjio vrativši neizvjesnost u susret. Samo četiri minute poslije, Mainz je mogao izjednačiti, ali je na scenu stupio vratar Borussije, Roman Burki. Švicarac je izveo čudesnu trostruku obranu i spasio svoju momčad.

Pogledajte nevjerojatnu obranu!