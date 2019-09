IMAMO ČUDNU SITUACIJU NA MAKSIMIRU: Znate li zašto je Olmu bolje da je u Dinamu, a ne u Milanu, Manchesteru, Bayernu?

Olmo na kraju nije otišao, na sveopće iznenađenje većine pratitelja domaćeg nogometa

U Hrvatskoj je, tijekom netom završenog prijelaznog roka, glavna tema bio transfer mlade Dinamove zvijezde Danija Olma. A kako i ne bi, dečko je najskuplji igrač “modrih” svih vremena s inicijalnom cijenom od 15 milijuna eura, a stvarna cijena mu je prema nekim navodima i veća od 40 milijuna eura. Nerealna cijena za hrvatsko podneblje i Prvu HNL koja je do sada prodavala za najviše 23 milijuna eura (Pjaca u Juventus), ali vrlo realna za europsko na kojem se bekovi srednje klase prodaju, odnosno kupuju za taj novac.

Olmo na kraju nije otišao, na sveopće iznenađenje većine pratitelja domaćeg nogometa. Prve prognoze bile su da će otići odmah na početku sezone, što je i logično jer bi se odmah mogao priključiti kampu i započeti s pripremama u novom klubu, ali onda konkretnih ponuda nije bilo i ostao je pomoći Dinamu izboriti se za Ligu prvaka. Nenad Bjelica nije baš pomagao situaciji svojim izjavama na kraju prošle sezone kada je kazao kako teško više može zamisliti Olma u dresu Dinama, aludirajući time na mogući transfer.

Drastični skok u cijeni

Kasnije se govorilo kako će nakon što odvede Dinamo u neko od europskih natjecanja gotovo sigurno otići, ali kada se i to dogodilo, najednom se više počelo razglabati o tome zašto Olmo treba ostati i kako ne smije žuriti s transferom. Olmo je na kraju ostao i bit će na Maksimiru barem do zime, odnosno proći će s Nenadom Bjelicom i dečkima grupnu fazu Lige prvaka, koju Dinamo igra s Manchester Cityjem, Atalantom i Šahtarom.

Usprkos interesima brojnih velikana poput Bayerna, Manchester Uniteda, Ajaxa, Valencije, Bayera, Milana, Olmo je na kraju ostao u Dinamu i vjerovali ili ne, to bi mu mogla biti najbolja odluka do sada. Dinamo mu je na stol stavio gotovo nemoralnu ponudu. Španjolac je inače tek peti ili šesti najplaćeniji igrač kluba, ali posljednja navodna ponuda učinila bi ga najplaćenijim igračem i vezala ga, samo ugovorno, na pet godina.

Olmu bi tim unosnim ugovorom cijena i vrijednost dodatno skočila, dakle mogla bi biti i veća od onih 40 milijuna eura, vjerovali ili ne. No, to čak i nije najvažnije, važnije je ono što Olmo zapravo dobiva ostankom u klubu, a to je neprocjenjivo iskustvo.

Bolje mu je u Dinamu

Španjolac bi odlaskom u neki od elitnih klubova “lige pet” koje smo spomenuli, vjerojatno krenuo od “nule”. Svi ti klubovi imaju barem po jednog igrača na njegovoj poziciji i to visokog profila, a Olmo bi im svakako bio ogromna konkurencija, ali činjenica je da bi se u svim tim klubovima morao boriti za mjesto u momčadi.

U Dinamu nema konkurenciju i ključni je igrač te će, ako bude zdrav, vjerojatno odigrati sve utakmice koje nosi Liga prvaka, a teško je reći bi li uopće dobio šansu u nekom od spomenutih stranih klubova. Prirodno je da novopridošli igrač u te veće sredine prolazi proces prilagodbe, a ovisno o tome gdje ode on može trajati duže vrijeme, kako zbog jezične barijere tako i sa društveno-socijalnog aspekta. U Dinamu je Olmo svoj na svome i takvih “dječjih bolesti” nema.

Svi će profitirati

Da, Olmo je prerastao Prvu HNL, hrvatski nogomet i vrijeme je da pređe u veći klub, ali u ovome trenutku nema boljeg kluba za njega od Dinama. Nenad Bjelica točno zna što može s Olmom, Olmo je u njegovu sustavu ključni igrač, momčad gravitira oko njega, ma gotovo sve mu je podređeno, a u drugim bi klubovima, u počecima, to mogao sanjati. Uz to Dinamo igra najbolji nogomet u novijoj povijesti i nikada nije bio konkurentniji u Ligi prvaka, a s njim u momčadi bit će znatno jači. Ostankom Olma profitirat će svi.

Dinamo će u Ligi prvaka imati igrača svjetske klase što može značiti i bolji rezultat, Olmu će dodatno narasti cijena, tražit će ga više klubova, posebice ako dobro odigra, a na koncu bi i igrač mogao tražiti veću plaću u novom klubu zbog povećanja plaće u Dinamu i mogućeg porasta inicijalne cijene.

Iako će možda zvučati bizarno, trenutno je zaista Olmu bolje u Dinamu nego u Manchester Unitedu, Milanu, Bayernu…