IMA LI UOPĆE NADE ZA NEKADA SLAVNI MILAN? Pogledajte kako Boban planira spasiti klub od propasti. Ne izgleda baš impresivno

Šteta je već sada pregolema i gotovo ju je nemoguće iskontrolirati

Čak i onima koji nisu poklonici AC Milana vjerojatno će biti žao gledati kako nekada slavni višestruki osvajač Lige prvaka i Scudetta, tone i propada prema zoni ispadanja. Milan je ovu godinu završio na najgori mogući način, porazom od Atalante i to s čak pet golova u svojoj mreži, a oni cinični će reći kako je to zapravo sukus cijele ove nogometne godine u kojoj “rossoneri” nisu ostvarili niti jedan cilj niti su se podigli s mrtve točke.

Milanu i njihovu glavnom operativcu Zvonimiru Bobanu preostaje još samo zimski prijelazni rok kako bi barem malo pokušali popraviti stvari. Šteta je već sada pregolema i gotovo ju je nemoguće iskontrolirati. Već nakon nekoliko uvodnih kola, poraza i loših rezultata, dogodilo se najgore. Smjenjen je trener Marco Giampaolo koji je momčad preuzeo ljetos nakon sjajne sezone u Sampdoriji, a postavljen je novi trener Stefano Pioli, koji realno nije unaprijedio igru Milana već ju je, moglo bi se reći, unazadio.

Još će se trošiti

Požar se razbuktao, a nema ga tko gasiti. Boban tu može jedino smjeniti trenera i dovesti nove igrače, a za sada se čini kako strategu radno mjesto nije ugroženo, što znači da će Milan na zimu opet kupovati. E sada, crveno-crnima pušta na sve strane. Ironično, u tom 5:0 porazu među najboljima je bio vratar Gianluigi Donnarumma koji je obranama spriječio još veću katastrofu. Milanu trebaju kvalitetna i provjerena imena u svim linijama, a kako su ovog ljeta već potrošili sto milijuna eura na pojačanja, na zimu će si možda moći priuštiti jednog ili najviše dvojicu. A to baš i nije obećavajuće.

Pa ovako, talijanski Sky tvrdi kako su za sada u igri dvojica nogometaša. Boban i Pioli već neko vrijeme nagovaraju Zlatana Ibrahimovića da im se pridruži, ali ovaj se nekako dvoumi i čini se kao da čeka neku drugu ponudu pa zavlači dok ju ne dobije.

Spasitelji ili?

Drugo ime koje kruži San Sirom jest ono mladog stopera Jean-Claira Todiboa. Mladac je prošle zime potpisao za Barcelonu, ali se na Camp Nouu nije snašao i traži si novu sredinu. Barcelona je spremna prodati ga i to čak po ne tako visokoj cijeni, ali pitanje je samo želi li mladi Francuz igrati za Milan ili će razmisliti još o navodnoj ponudi Manchrester Uniteda.

Sve u svemu, za sada Talijani tvrde kako je to Bobanov plan za spas Milana. Ako je to uopće istina i ako pitate nas, plan nije baš impresivan. Ibrahimoviću je 38 godina i odavno je dao svoje, a Todibo ima tek 19 godina, jedva da se dokazao u Touloseu i Barcelona ga je otpisala. Dakako, obojica su na neki način vrhunski, ali pitanje je koliko to sada može pomoći Milanu.