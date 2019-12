IMA LI DINAMO ŠANSE PROTIV OVAKVOG CITYJA? Guardiola za Zagreb spremio nešto posebno. Postava će vas iznenaditi, ali postoji kvaka

Pitanje je glavno kakvu će to momčad u Zagreb sa sobom povesti španjolski trenerski mag Guardiola.

Ispalo je kako je ispalo. Premda su svi priželjkivali i vjerovali da će Dinamo osigurati proljeće u Europi već nakon druge utakmice sa Šahtarom, trener Nenad Bjelica i njegovi vojnici ipak nisu uspjeli ostvariti dovoljan broj bodova kako bi se izravno plasirali u nokaut-fazu Lige prvaka ili Europa lige.

Grubo prizemljenje nakon Ukrajinaca uslijedilo je na gostovanju u Milanu kod Atalante gdje u zagrebački plavci poraženi s 2:0, a to je na koncu značilo da će se Dinamo morati vaditi u posljednjem kolu protiv goropadnog Manchester Cityja. Kažemo, tako je kako je i sada treba iz toga izvući maksimum kako bi ova cijela povijesna kampanja u Ligi prvaka na koncu dobila bilo kakav sretan kraj. Jer prije svega Bjelica i dečki su to itekako zaslužili.

B ekipa koja to nije

E sada, pitanje je glavno kakvu će to momčad u Zagreb sa sobom povesti španjolski trenerski mag Pep Guardiola. Guardiola baš nema sreće ove sezone jer popis igrača na koje ne može računati, a na koji su dodani i oni koje već polako hvata umor, već je stvarno velik i Španjolac je upao u krizu. Deficit na brojnim pozicijama Guardiolu je ove sezone bacio daleko od prvog mjesta Premiershipa i šansi za obranom naslova pa je Španjolac valjda sve adute prebacio na jedini trofej koji još nije osvojio s nebskoplavima iz Manchestera, onim u Ligi prvaka.

City se već plasirao u nokaut-fazu elitnog europskog natjecanja i realno protiv Dinama može odigrati ležernu utakmicu s nekom B ili C ekipom, što vjerojatno i hoće. E sada, problem je taj što je to rezervna ekipa Manchester Cityja, a ne nekog kluba Prve HNL i što će se protiv takve rezervne momčadi morati žestoko krvariti za ikakve bodove.

Tko će igrati?

Guardiola ne može računati na Aymerica Laportea već duže vrijeme, ali sada mu je otpao i John Stones, a neće biti niti Fernandinha koji ima paran broj kartona. Stoperski par prema svemu sudeći trebali bi činiti Nicolas Otamendi i mladi Eric Garcia. Lakše su povrijeđeni Sergio Aguero i Oleksandr Zinčenko pa je pitanje hoće li oni igrati, a dobro bi došao predah i vrataru Edersonu, pa Raheemu Sterlingu, Davidu Silvi i Kevinu de Bruyneu, dok je u nekim kombinacijama za predah i neumorni desni bek Kyle Walker.

Kako bi, dakle, trebao izgledati City protiv Dinama, ako će navedeni igrači odmarati? Na vratima će vjerojatno biti Claudio Bravo, lijevog beka igrat će ili Angelino ili Mendy, desnog beka Joao Cancelo, dok će trolist u veznom redu činiti, Gundogan, Rodri i Foden. Što se napada tiče krila bi trebali igrati Mahrez i Bernardo jer drugih alternacija nema, kao i kada su u pitanju napadači gdje bi Gabriel Jesus trebao igrati umjesto Aguera.

Ima li Dinamo šanse?

No, ipak postoji kvaka. Ono što valja naglasiti jest kako se ova postava može pričuvnom nazvati samo na papiru jer kod Guardiole je rotacija učestala i gotovo svi koji će igrati protiv Dinama bit će u natjecateljskoj formi i vjerujte bit će to uigrana ekipa koja dobro zna svoj posao. Tako da, da. Pep će igrati s B postavom, ali ta pričuvna ekipa i dalje je svemirski brod pogonjen na Guardiolino supergorivo. No, kako god se okrene, Dinamo ima veće šanse protiv malo opuštenije B postave nego protiv udarne ekipe koja lovi rezultat.