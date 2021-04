‘Da jedan klub ima četiri ili iduće sezone osam igrača na posudbi u jednom klubu. Borit ćemo se protiv toga’

Trener Osijeka Nenad Bjelica održao je svoju dosad najotvoreniju i najeksplozivniju presicu dosad. Danas uoči utakmice s Varaždinom izravno je optužio svoj bivši klub Dinamo za monopol nad hrvatskim monopolom.

BJELICA: ‘Ako zagrebačkim klubovima sude suci iz okolice, neka nama onda sude oni iz Đakova. Prvenstvo nije regularno’

‘Kad se sjetim pitanja Zdravka Mamića, jedno sto puta pitanja ‘Nenad, pa jel’ ti nešto treba?’

Prvenstvo je, kaže, nakon Nove godine postalo neregularno. Obračunao se tako s Dinamom, Damirom Miškovićem, ljut nakon što je u javnost procurila snimka njegovog verbalnog sukoba s Riječanima u prošlom kolu. Bjelica nije ostao dužan i izbacio je sve iz sebe potpuno otvoreno. Bjelica je očito u protuofenzivi…

“Kad se sjetim pitanja Zdravka Mamića, jedno sto puta pitanja ‘Nenad, pa jel’ ti nešto treba? Ja kažem pa ne treba mi ništa. ‘Pa ljubavi, jel’ tebi treba nešto?’ Ne treba mi Zdravko stvarno ništa, sve je pod kontrolom, vidiš da je 20 bodova prednosti. Sad razumijem poruku tog pitanja, sad razumijem. Tada mi nije ništa trebao ali sad vidim što se radi i kako se radi”, kazao je Nenad Bjelica.

A radi se, kaže Bjelica, neregularno. Ne toliko sa sucima, nego s posudbama igrača iz drugog dijela ove sezone, iz Dinama:

‘To što imamo ovdje u Hrvatskoj, odnosno ne postoji nigdje drugdje’

“To što imamo ovdje u Hrvatskoj, to jedino u Hrvatskoj postoji, odnosno ne postoji nigdje drugdje. Takav monopol jednoga kluba, reći ćete mi pa bio si u tome klubu, da bio sam u tom klubu. U prvoj sezoni, niti jednog igrača nismo imali na posudbi, u niti jednom hrvatskom klubu. Osvojili smo prvenstvo s dvadeset i pet bodova prednosti. Sad imamo situaciju da određeni hrvatski klubovi imaju po 4 igrača iz Dinama. Nemojte misliti da je to regularno prvenstvo, to nikad neće biti regularno prvenstvo i boriti ćemo se da se to promjeni”.

‘Jako sam razočaran’

Osvrnuo se Neno na svog dugogodišnjeg prijatelja Damira Miškovića.

“Kad bi nekome svake godine čestitao rođendane, Božiće, Nove godine, Uskrse, sve živo, i onda se taj netko preko noći okrene protiv tebe samo zato što si ga ugrozio na sportskom terenu, onda to jako bolji, onda to jako boli… Zbog toga sam jako razočaran i ne znam što je to trebalo gospodinu Miškoviću da se okrene protiv NK Osijeka, u trenutku kad je rušio sudačku organizaciju. Borit ćemo se protiv toga. Mišković, moj prijatelj, misli da je budućnost u posudbama i borit ćemo se da to tako ne bude. Da jedan klub ima četiri ili iduće sezone osam igrača na posudbi u jednom klubu. Borit ćemo se protiv toga. Na to treba ukazivati. Suci nisu najveći problem hrvatskog nogometa. Regionalizacija sudaca, borit ćemo se da bude drugačije a ne da zadnjih deset utakmice Osijeka sude suci iz Zagreba. Nije pošteno i da se napravi takav pritisak na te ljude. To nas frustrira i borit ćemo se protiv toga. Ove zime su pokušali posuditi naše igrače s iskustvom u HNL-u. Ti se klubovi su se odlučili na igrače iz Dinama koji nisu i kročili na teren HNL-a pa smo posudili u strane klubove, u hrvatski klub nismo mogli. Imamo po jednog igrača u i Istri i Šibeniku”, kazao je Bjelica.