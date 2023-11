Nogometaši Dinama otputovali su u Plzen, gdje ih očekuje Viktoria u četvrtom kolu Konferencijske lige nakon remija s Varaždinom u domaćem prvenstvu. Za komentar trenutne situacije u klubu i krize u plavom taboru nazvali smo trenersku legendu, Iliju Lončarevića, koji je prvo pojasnio nedjeljnu utakmicu:

"Utakmica je bila više pozitivna nego negativna. S obzirom na to da je pozitivno hrabro rečeno. Vidio se rukopis trenera i poboljšanje nekih igrača kao što su Mišić i Kaneko. Vidljiv je bio pomak i neke novine u igri, za nešto više trebat će zimski prijelazni rok i proljeće."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Može li Jakirović preživjeti dva teška gostovanja na klupi Dinama?

"Bilo koji trener, trenutno je to Jakirović, ušao bi, kako bi to Dalmatinci rekli, u kašetu brokula, ovo nije do sadašnjeg trenera, ovo je stvar lošeg planiranja koji nije bio adekvatan potrebama Dinama i momčadi. To seže od prošle godine, zime i ljeta. Ovo su posljedice toga, treba puno posla i pameti, definitivno preokreta u planiranju. Ako se počne raditi planski, Dinamo će doći do nečega što treba biti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PIXSELL Foto: PIXSELL Ilija Lončarević promatra utakmicu s klupe

Kako vam se činila Viktoria na Maksimiru?

"Nije to momčad koja bi trebala biti prepreka jednom normalnom Dinamu, samo što Dinamo nije bio normalan u tom pogledu kako smo mi naučili. Dinamo će svaku utakmicu do kraja grupne faze imati taj problem. Trener treba dovesti momčad u stanje da ona može osvajati bodove. Dinamo nije ono što je bio i to sam osobno pretpostavio polovicom proljeća da se može dogoditi, nažalost, otišlo je još u drastičnijem pravcu nego što sam mislio. Obaveza je trenera i igrača da ga probaju izvući iz ove rupe u koju su momčad i klub ušli."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prava euforija vlada za Takurom Kanekom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što mogu reći o čovjeku koji se pojavio na par utakmica, prije toga nije pokazao ništa naročito. Sad je protiv Varaždina pokazao neke vrline veće nego prije i mora se ustaliti do kraja jeseni da bi se moglo vidjeti je li on je dobitak ili nije, kao što se već sad pokazalo da većina pojačanja nije dobitak. Daj Bože da se prevarimo kod nekih, ali i za njega treba pričekati kraj jeseni", zaključila je trenerska ikona.

KSW 88 GLEDAJTE EKSLUZIVNO NA PLATFORMI VOYO U SUBOTU OD 20 SATI