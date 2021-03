Englez Lee Roche bio je svojedobno jedan od nogometaša kojima se predviđala velika karijera.

On je igrao na poziciji desnog braniča, a 2002. u dobi od 22 godine debitirao za engleskog velikana Manchester United u Ligi prvaka protiv španjolskog Deportiva.

Tada su u momčadi Crvenih vragova bili neki slavni igrači poput Forlana, Blanca, Giggsa i Fletchera, a susret na Riazoru je završio pobjedom Man. Uniteda 2:0.

“Ne žalim ni za čim, to mi je bila treća utakmica za United jer sam već igrao u Premierligi protiv Newcaslea i u Kupu protiv Arsenala”, izjavio je za Planet Football.

Roche je Manchester napustio 2003. kada je prešao u Burnley. Nakon toga još je igrao za Wrexham i Droylsden, u kojemu se u 27. godini prekinuo karijeru.

“Želim naglasiti da sam bio jako tih u Manchesteru, trebao sam se možda malo više družiti s drugim dečkima. Nakon treninga bih odmah otišao doma i družio se sa svojim prijateljima. Možda bih prošao bolje da sam izlazio i družio se sa suigračima”, priznao je.

On se nakon prestanka nogometne karijere prebacio u građevinski posao i može ga se vidjeti na ulici kako radi na gradilištu sa svojom tvrtkom.

Ex-Man Utd kid who played for Reds in Champions League now works as a builder https://t.co/PyPsDBJT8C

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 22, 2021