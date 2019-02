IGRAO JE ZA BENFICU I PORTO, ALI UVIJEK JE OSTAO PLAV U SRCU: Legendarni modri as zna što Dinamo čeka u Portugalu

Dobar dio karijere proveo je igrajući u Portugalu, ali uvijek je ostao miljenik Dinamovih navijača

Bivši hrvatski reprezentativac Tomo Šokota, koji je veći dio karijere proveo igrajući za portugalske klubove Benficu i Porto u razgovoru za 24 sata otkrio je kako misli da Dinamo itekako ima šanse protiv Portugalaca, a prisjetio se i vremena koje je i sam proveo u Lisabonu.

“Naravno da idem na obje utakmice. Drago mi je da se publika vratila u Maksimir”, kaže Šokota, koji se 2007. godine iz Porta vratio u Dinamo. Igrao je nakon toga još dvije godine za “modre”, ali rado se sjeti vremena provedenog u Portugalu.

Respektira posao koji Bjelica radi

“Već su me zvali iz Benfice da budem njihov gost na uzvratnoj utakmici. Veselim se tome. U Lisabonu sam proveo četiri lijepe godine, volim Benficu, taj mi klub puno znači, ali Zagrepčanin sam i u ovim ću utakmicama navijati za svoj Dinamo”, poručio je Tomo istaknuo da u ovom susretu nema favorita.

“Vjerujte mi, šanse za prolazak su 50-50. Ovaj Dinamo je toliko dobar da može izbaciti i Benficu”, rekao je Šokota i prisjetio se kako je bilo igrati s Nenadom Bjelicom, danas Dinamovim trenerom, a nekad suigračem iz reprezentacije:

“Bili smo zajedno na Euru 2004. godine. Bili smo baš jako dobri tih godina. Puno smo se družili. On je bio jedan jako smiren i inteligentan igrač. Smatrao sam da može postati odličan trener i on to danas itekako pokazuje. Radi velike stvari u trenerskoj karijeri, a svoje je igračko znanje očito prenio i na igrače Dinama. Sretan sam što mu tako dobro ide.”, zaključio je bivši napadač Modrih.