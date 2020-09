Veliki intervju Nenada Bjelice za Net.hr

Tri ligaške utakmice na klupi Osijeka – tri pobjede. Kad tome pridodamo i ono dobro drugo poluvrijeme u Gradskom vrtu protiv Basela u 2. pretkolu Europske lige (poraz 2:1), onda možemo konstatirat kako sve za sad Bjelici ide po planu. Iako postoji žal, naravno, za porazom od Švicaraca.

BJELICA DETEKTIRAO GLAVNI PROBLEM BAYERNA: ‘Perišić je atomski igrač, zbog njega želimo da osvoje LP, ali bi ih te slabosti mogle koštati’

‘ODLUČIO SAM OTKRITI ISTINU’: Eksplozivni intervju Nenada Bjelice o Mamiću, pozadini priče i naprasnom potezu koji je označio kraj

Osijek pod Bjeličinom palicom zaigrao bolje

No, evidentno je kako se momčad pod njim probudila, zaigrala bolje i nakon lošeg ulaska u sezonu podigla se na ljestvici, te sad zauzima 4. mjesto u HNL-u.

Osijek se s Bjelicom penje prema vrhu, tamo gdje mu je i mjesto. Da, karakterne su sve momčadi koje Bjelica vodi, Osijek je sad posljednji primjer. Već u prvoj utakmici s Bjelicom na klupi primjetna je bila promjena stava, novi borbeni gard. S takvim stavom i gardom razvalili su Rijeku s 3:0.

BJELICU SU PITALI ZA MAMIĆA, ODGOVOR JE URNEBESAN: Komentirao svoju objavu na Instagramu i ispalio – ‘Ne znam smijem li išta reći…’

Javio nam se strateg Osijeka u ponedjeljak ujutro kako bi prokomentirao početak u svom klubu u kojem ima status istinske legende. Naravno, nismo s njim samo pričali o Osijeku. Bjelica je izuzetno zahvalan sugovornik. Jako je zanimljivo s njim pričati i nije jedan od onih koji daje neke politički korektne odgovore zamotane u celofan, nego kaže onako kako je. Pa svidjelo se to kome ili ne. Nije populist, ne voli se dodvoravati nikome. Netko ga voli zbog toga, a netko ne. On je svoj, onakav kakav je, prije svega pristojan i veliki gospodin. Nenad Bjelica je svojim dolaskom na klupu Osijeka izazvao pravu nogometnu groznicu u gradu na Dravi…

NET.HR: Jeste li zadovoljni dosadašnjim uvodnim poslom koji ste obavili u klubu?

BJELICA: Zadovoljan sam. Imam vrlo pozitivan dojam. Prvenstveno što vidim da imamo jako dobru kvalitetu i da me igrači slijede u svim mojim idejama. Kao što ste i vi rekli, tri pobjede u HNL-u u tri utakmice. Rekao bi sve tri i više nego zaslužene. Ona utakmica protiv Basela, u njoj je, po meni, nedostajalo onako malo više bezobrazluka u prvom dijelu. Možda smo prvo poluvrijeme odigrali s previše respekta u odnosu na Basel. Možda nas je malo i zbunila i ta njihova zadnja utakmica u pripremama u kojoj su izgubili od Saarbruckena, pa nismo onako psihološki znali koliko je ta momčad u biti dobra ili nije dobra. I nažalost, nismo dobro ušli u utakmicu, iako smo u drugom poluvremenu imali dovoljno prilika da nadoknadimo rezultatski minus. No sve u svemu, krajnji moj dojam do sad u Osijeku je pozitivan. Uspjeli smo se već i kompletirati u ovih dva tjedna. Doveli smo 4 nova igrača uz Ercega i Miereza koji su došli prije mene. Sveukupno imamo 6 novih igrača. Osim Marića, svi stožerni igrači su ostali od prošle sezone. Mogu biti zadovoljan. Malo nas ozlijede Lope i Grezde ograničavaju u nekim stvarima, ali uspjevamo to kompenzirati s ovim kadrom koji imamo.

NENAD BJELICA NAM JE POTVRDIO: ‘Da, u srijedu sam razgovarao s Fenerom i ne, ne pregovaramo’

O pojačanjima, Mierezu i Josipu Vukoviću

NET.HR: Da, taj Ramon Mierez kojeg ste spomenuli pokazuje se kao pravo pojačanje. U subotu je u dramatičnoj utakmici protiv Gorice u Gradskom vrtu izborio penal, realizirao ga, izborio je i crveni karton za protivnika i sudjelovao u akciji za pobjednički gol Grgića u 97. minuti za konačnih 2:1. Pakleni je igrač…

BJELICA: On je u Istri 1961 pokazao, znači u jednoj momčadi koja nije onako napadački orijentirana i nije momčad koja stvara prilike poput Osijeka ili nekog drugog tko se bori za vrh, svoje golgeterske sposobnosti. Pokazao je koliko je hrabar i uporan igrač. To sve potvrđuje u Osijeku. Nadam se da će nastaviti u tonu u kojem je odigrao dosadašnje utakmice. Znači, na vrhunskom nivou. Protiv Basela nakon što je ušao nedostajalo mu je malo sreće. A u utakmicama protiv Varaždina i Gorice također je bio na visokom nivou. Nadamo se kako će tako i nastaviti.

NET.HR: Našli ste i tog zadnjeg veznog o obliku Josipa Vukovića, nekadašnjeg veznjaka Hajduka koji iza sebe ima dvije fantastične sezone u portugalskom prvoligašu Maritimu.

BJELICA: Potpisali smo s njim ugovor u subotu, danas ćemo ga predstaviti. Josip je za sad naše zadnje pojačanje. Vidjet ćemo zbog nekih ozljedica koje imamo, jer Grezda nam otpada praktički do kraja polusezone, pa ćemo možda tu tražiti još neku alternativu, koji nas ne košta previše a koji bi ga mogao dostojno zamijeniti.

NET.HR: Zašto ne dovedete svog miljenika Marija Šituma iz turskog Kayserispora, bez obzira na situaciju s Grezdom i potrebu baš na njegovoj poziciji? Dobro Marija poznajete i cijenite kao igrača, a ne cvatu mu baš ruže trenutno u Turskoj. Ima problema, nije pristao na smanjenje plaće zbog čega su mu poručili da nađe novi klub, a onda su mu rekli da bi ga pustili i besplatno.

BJELICA: Mario je meni poznat i uvijek zanimljiv igrač. Ali njega više vidim na pozicijama desnog i lijevog beka. Na poziciji krila mi postiže premalo golova. Po mome stilu igre, ti igrači koji igraju na krilima moraju zabijati po sezoni između 7 i 12 golova. To Mario sad nije radio, tako da… Ali on uvijek za mene može biti opcija. Jako je pošten nogometaš, upotrebljiv na svim mogućim pozicijama. U ovom je trenutku on možda malo i preskup za nas. U Turskoj ima jako dobar ugovor. Mislim da ćemo tražiti nekog jeftinijeg.

‘Marko Pjaca mi je bio visoko na popisu mojih želja’

NET.HR: Kad smo kod krilnih igrača, visoko na listi vaših želja (bio) je i Marko Pjaca koji je sad na posudbi u Genoi?

BJELICA: Je, istina da mi je on bio visoko na popisu mojih želja. No, želje su jedno a mogućnosti drugo. Pjaca je čak bio i spreman doći, ali nismo na kraju ni pregovarati. No, imao sam informaciju da bi htio doći. No, svakom igraču koji se može zadržati u Serie A je normalno da mu je to prioritet, tako je bio i njemu i on se na kraju odlučio za Genou. Poštujemo njegovu odluku Nemam što reći novo o Marku Pjaci nego da je vrhunski igrač kojem prije svega želim puno zdravlja, te da u Genoi pokaže one kvalitete koje je pokazivao dok je bio u Dinamu. Zadnje dvije-tri godine imao je stvarno težak put. Ali evo, vjerujem da će mu i ovaj postignuti gol u debiju za Genou dati krila i da će odigrati sjajnu sezonu.

NET.HR: Kad bi vas netko pitao zašto ste došli na klupu Osijeka, vratili se u svoj klub, što bi mu na to rekli? Jer, trebalo je puno hrabrosti za takvu vašu odluku, trebalo je preuzeti odgovornost.

BJELICA: Volim odgovornost, volim donositi odluke, nemam problema s time i ja iza svojih odluka stojim. U svakom slučaju, znam s kim imam posla u Osijeku u ovoj ulozi, sa samim sobom. Nije to meni nikakav problem. Isto tako, vratio sam se u svoj klub, u svoj grad a to mi nije nikakav problem. Osijek je klub koji ima jako zdrav i ambiciozan projekt. Vlasnici su izuzetno ambiciozni. Nakon nekoliko godina ulaganja procijenili su da samnom mogu napraviti iskorak. Brzo smo se dogovorili. Dali su mi velike ovlasti, mogućnost da dovedem svoje pomoćnike, dobru financijsku ponudu, projekt na tri godine… Svi znamo da se u Osijeku gradi stadion, veliki sportski centar. Znači, raste sve u Osijeku i zbog svega toga je meni Osijek bio jedna vrlo kvalitetna opcija. Brzo smo se bili mi sve dogovorili. Od ponedjeljak do subote kad sam bio predstavljen. U ponedjeljak sam prvi put pričao s gospodinom Sakaljem. To je bio moj prvi kontakt s njim. Brzo smo našli zajednički jezik. Detalje smo dogovorili u Zagrebu u četvrtak i petak. Na obostrano zadovoljstvo. Dobio sam velike ovlasti u klubu. Sve ovlasti u sportskom sektoru, ne samo što se tiče prve momčadi već i škole, te skautske službe, kao i one liječničke. Zadovoljan sam i sretan. Da, imam velike ovlasti, to je istina ali kažem, nemam problem s time. Prošao sam to kroz klubove u kojima sam bio. Negdje sam imao takve ovlasti, negdje sam imao manje. Mogu se prilagoditi na sve. Ovdje su ljudi zahtjevali da budem ja taj koji će određivati sportsku politiku kluba. Radimo na tome svakodnevno.

‘Ovlasti koje imam u Osijeku nisam imao u Dinamu’

NET.HR: Takve ovlasti niste imali u Dinamu.

BJELICA: Nisam, daleko od toga. U prvom godini sam imao, onako, dosta velike ovlasti što se tiče dovođenja igrača. Međutim, kasnije je sve to bilo sve manje i manje. Što se tiče omladinske škole, nisam tu vodio takvu riječ. Ali kažem, oko dovođenja igrača, prvo ono ljeto kad sam došao, onda su na moje inzistiranje došli neki igrači tipa Leovac, Kondzor, Dilaver… Na njima sam inzistirao. Poslije to i nije baš bio slučaj. Ali dobro, tako je kako je.

NET.HR: Upravo ste Dilaveru, kojeg ste vodili u tri kluba, putem Facebooka zaželjeli sreću jer je potpisao za turski Rizespor. Napisali ste mu ‘Sretno ti bilo Emire, veliki čovječe, ma gdje god bio’, uz sliku zagrljaja s njime. Čujete li se i dalje s igračima iz Dinama?

BJELICA: Iskreno, ne bih to više htio spominjati zato što se to pogrešno intepretira. Mogu samo reći da mene dečki zovu. Niti ih zovem niti… Ali, svatko sudi po sebi. Vjerojatno Zoran Mamić sudi po sebi jer bi on vjerojatno u suprotnom radio… Ma neću u biti ništa govoriti, neću ništa kazati o tome. Dilaveru sve želim najbolje, kao i svakom igraču Dinama. Jako su mi dragi ti momci. Ponekad me nazovu. Ja ih ne destabiliziram, ne zovem nikoga. Oni se meni nekad jave, onako prijateljski. Preživio sam s njima ipak dvije godine. Nije to samo s igračima iz Dinama nego i s igračima iz Lecha, SPEZIJE, pa nikog ne destabliziram s njihovim pozivima meni.

ZORAN MAMIĆ IZAZVAO POTRESE: Otvoreno progovorio o svoje dvije bivše zvijezde i Bjelici; ‘Htjeli su otići iz Dinama, Neno je tražio izlaz’

NET.HR: Vi ste poznati po tome što kao trener imate blizak odnos sa svojim igračima. Takav ste odnos imali u svim klubovima koje ste kao tener vodili.

BJELICA: To morate imati u sebi, morate to postići. Morate napraviti obiteljsku atmosferu unutar momčadi, ali prvo kod kuće morate imati obitelj da bi imali obitelj u klubu.

NET.HR: Velik ste posao, puno toga dobrog napravili u Dinamu. Stoga je još žalosnije što takve riječi dolaze iz Maksimira, jer sad govore da ste vi htjeli otići iz Dinama i tražili izlaz iz kluba. Govorim tu o Zoranu Mamiću i onome što je rekao u intervjuu za Sportske novosti.

‘U Dinamu sam davao svoj maksimum’

BJELICA: Ne bih to želio previše komentirati. Spletom okolnosti je ispalo tako kako je ispalo. Da sam forsirao neki svoj odlazak, onda bi vjerojatno nakon 15 dana imao drugi klub, a bio sam 5 mjeseci bez kluba. Došao sam u klub u koji nitko nije očekivao da ću doći. Mislim da to nema nikakve veze sa istinom. Dok sam bio u Dinamu dao sam svoj maksimum. Pokušavao sam unaprijediti Dinamo u svakom pogrebu. Ponašao se vrlo racionalno, vrlo pošteno…

NENAD BJELICA ZA NET.HR: ‘Pretjerana se hajka diže na suce, svaka odluka odmah je teorija zavjere. Ademi? Pa on je stalno kod mene igrao tako’

NET.HR: I navijači su vas zavoljeli.

BJELICA: Pa možda je to bio najveći problem.

NET.HR: Malo je poznato u javnosti da ste kao igrač imali ponudu beogradskog Partizana?

BJELICA: To se dogodilo dok sam bio dijete, prelazak iz juniora u seniore. Bilo je to ratno stanje, odlazilo se tada preko tadašnjeg fudbalskog saveza Jugoslavije i dobivali papiri, kad se hrvatski savez odvojio. Lako su se mogli tada dobiti papiri, otići negdje dalje. No, za mene to u niti jednom trenutku nije bila opcija, jer Osijek je moj klub, Osijek je moj grad. Ja pripadam Hrvatskoj i nikad nisam pomišljao na tako nešto.

NET.HR: Za prvu momčad Osijeka debitirali ste još kao junior, u polufinalu kupa Jugoslavije protiv Hajduka u proljeće 1990., prije odlaska u JNA. Prvu utakmicu odigrali na Poljudu u uzvratu kupa, zaigrali ste u porazu 3:0 od prve minute. Nakon toga uslijedio je rat. Nestrpljivo ste čekali pravi početak seniorske karijere u matičnom klubu, a on nije mogao biti gori. Znači, odrastali ste u ratnom vihoru, bilo vam je teško kao i svima, ali to vas je sve naposljetku izgradilo, utjecalo na vaš karakter. Granate su padale, ljudi su ginuli, Osijek je bio u poluokruženju i svakog dana bjesomučno napadan, a vi ste bili dio toga. Nije to bio lagan period za vas, za nikoga u gradu koji se borio rukama i nogama da ne padne u ruke agresora. I na kraju se uspješno obranio.

BJELICA: Apsolutno da nije bio lagan, ginuli su ljudi… Svatko drugačije to podnosi, svatko drugačije je to podnosio u Osijeku. Ni ljudi koji su možda otišli u to ratno vrijeme iz grada nije za optužiti. Ne podnosi to svatko isto. Ne treba sad ni glumiti nekog velikog heroja. Međutim, bilo je to vrijeme takvo kakvo je bilo. Nažalost, ljudi su ginuli. Obitelji su nam bile u Osijeku. Teški su bili ti naši odlasci i povratci u grad, ne znajući da, kad se slijedećeg puna vratiš, hoćeš li vidjeti svoje najdraže i najmilije. Ali kažem, najgore su prošli oni koji su bili u rovovima, koji su branili grad i ovu zemlju. I njima treba odati svaku počast, skinuti kapu i nakloniti se.

NENAD BJELICA ZA NET.HR OTKRIO PREUZIMA LI DINAMO: ‘Naravno da bi mi to godilo, pa Dinamo je veliki klub’

‘Hoće li doći ponuda iz HNS-a za izbornika, to će pokazati vrijeme’

NET.HR: Koliko je realno da nakon Osijeka zasjednete na klupu hrvatske nogometne reprezentacije? Povezuje vas se s klupom Vatrenih.

BJELICA: To treba pitati odgovorne u HNS-u. To nije pitanje za mene. Imam ugovor s Osijekom na tri godine i idem sa tom pretpostavkom da ću tu raditi tri godine, da ću s Osijekom osvojiti koju titulu, da li HNL ili Kup. To mi je veliki cilj. Hoće li doći ponuda iz HNS-a za izbornika, to će pokazati vrijeme. Naravno da svakom treneru je to velika čast, velika privilegija. No, u ovom trenutku imamo odličnog izbornika koji radi dobar posao. I svi mu trebamo biti maksimalna podrška u svemu što radi, da ostvari s reprezentacijom dobar rezultat na Euru.

NET.HR: Što se to dogodilo na prvom treningu u Osijeku? Pisalo se da ste umalo potjerali s treninga Oliveira Talysa i da je za sve bila kriva žvakaća guma, koju je lijevi bek za vrijeme treninga vrtio po ustima.

BJELICA: Samo sam svojim nekim igračima rekao neka pravila ponašanja, na treningu. Kazao sam im da ne volim da igrači treniraju sa žvakačom gumom u ustima. I ništa, igrač je odmah uklonio kaugumu iz usta i normalno napravio trening. U svakom slučaju želim da se zna kad da, kad se radi onda se radi, kad se zeza onda se zeza. Znate, mene kad ljudi upoznaju onda shvate da sam puno fleksibilniji, puno normalniji nego što možda netko u javnosti o meni stekne neku sliku. Da, volim u radu biti ozbiljan, za vrijeme utakmice i jesam ozbiljan. Jako sam posvećen svom poslu, kako na treningu, tako i na utakmici. No, kad je vrijeme za šalu, onda sam prvi koji se šali. Mora se znati kad je red. Stvaram ugodnu atmosferu i unutar kluba i unutar momčadi u kojoj se svatko dobro osjeća. Svatko od igrača ili zaposlenih ima moje maksimalno poštivanje. Jedino, što očekujem je da se oni profesionalno odnose prema radu i da mi vraćaju to poštovanje kroz rad.

‘Najvažnije mi je da naši navijači bodre momčad, klub, moje dečke na terenu’

NET.HR: U kakvom ste sad odnosu s navijačima Osijeka nakon četiri utakmice na klupi A momčadi? Poznato je kako su vam neki zamjerili to što ste sjeli na klupu Dinama. Na muralu se svojedobno nekad nalazilo i vaše lice među legendama, miljenicima Kohorte. No, još iste večeri nakon što ste ustoličeni kao trener Dinama isti je precrtan, jutro poslije vaš lik je i prekrečen, ostao je samo okvir u kojem se nalazio.

BJELICA: Mene ni u Dinamu, ni u Lechu ni u SPEZIJI nisu svi navijači obožavali. Ne možete očekivati da vas svi vole isto. Ono što mogu napraviti je dati sve od sebe da unaprijedim NK Osijek, da klub bude što uspješniji, i najvažnije mi je da naši navijači bodre momčad, klub, moje dečke na terenu.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.