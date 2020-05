Ništa od novog kapitalca na Allianz Areni

Prije nekoliko dana njemački Bild pisao je, a mi prenijeli, kako je Leipzigov 21-godišnji stoper Dayot Upamecano na korak do Bayerna. Raspolagali su informacijama da je transfer završen jer mladom Francuzu ugovor istječe u ljeto 2021., a navodno ga nije htio produžiti. No, sad je došlo do preokreta…

Njemački Sky piše, a ostali njemački mediji prenose, da je Upamecano, jedan od najboljih igrača Nagelsmannove momčadi, odlučio ipak produžiti ugovor s Leipzigom na još godinu dana i tako odbiti primamljivi poziv iz bavarskog velikana.

Dayot Upamecano Poised to Disappoint Suitors & Pen New RB Leipzig Deal https://t.co/HAfctxuQg2 pic.twitter.com/sEs59ANaoa — WS News CO (@wsnewsco) May 1, 2020

Bayern tako nije htio platiti 60 milijuna eura odštetne klauzule pa je, prema saznanjima Bilda, postojao dogovor kluba i igrača za ljeto 2021. Upamecanu ugovor s Leipzigom istječe na ljeto 2021. godine, a on ga u jednom trenutku nije želi produžiti, što je Bayernu olakšavalo posao i medije gurnulo u priču.

Bavarci nisu htjeli dati toliki novac, nego su bili pripremili svega 40 milijuna eura.