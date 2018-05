IGOR ŠTIMAC ZA NET.HR: ‘To što se događa je anomalija i metastaza zajedno. Potrebno je mijenjati vodeće ljude Saveza, obrisali su pod s nama’

Proslavljeni bivši Vatreni Igor Štimac dao je EKSKLUZIVNI intervju za Net.hr

“Ovo je tri u jedan, k’o Ariel”, u šali je započeo s nama razgovor Igor Štimac, pa nastavio:

‘Imamo puno nogometne problematike o kojoj valja pričati’

“Znate što, imam evo, Bogu hvala, malo praznog hoda i zajedno s nekim prijateljima s kojima dugo surađujem, došao sam na ideju da se probam u tome. Ide nam Svjetsko prvenstvo, završilo je naše domaće natjecanje, imamo puno nogometne problematike o kojoj valja pričati, a ne samo o njoj, nego i o načinu rješavanja. Samo SP je ono što nam daje za pravo da vjerujemo kako ćemo obraditi puno dobrih tema, kako će to biti zanimljivo publici”, objašnjavam nam rođeni Splićanin koji je poznat kao onaj bez dlake na jeziku u svojim izjavama. Sjetimo se samo debate Štimca i Zdravka Mamića u emisiji “Otvoreno”, 19. lipnja 2007…

Ili, pak, Izbornu skupštinu HNS-a 2010. godine, čiju je neorganizaciju popljuvao i vođa kampanje pobjednika Vlatka Markovića, savjetnik Dinama Zdravko Mamić, na kojoj je Štimac poražen za jedan glas. 25:24, a na kojoj se i svašta događalo…

Kako bilo, bivši igrač Hajduka, Dinama iz Vinkovaca gdje je bio na posudbi, Cádiza, Derby Countyja i West Ham Uniteda, čvrst je kad brani svoja stajališta vezana za hrvatski nogomet i svoje uloge u njemu, kako nam govori Štimac…

“Ja sve što sam radio, sa bilo koje funkcije, i uvijek kad je nogomet u pitanju, radio sam za njegov boljitak i ovo je u konačnici isto jedan od tih ciljeva, da kroz emisiju, kažem, pričamo o problemima, napokon i o načinu rješavanja istih. Da možda potaknemo i politiku da se još više uključi u rješavanju tih problema. Da ponudimo rješenja”.

‘Evidentno je da sezonu ne možemo završiti na miran način’

Prokomentirao nam je i završetak HNL-a. Dinamo je uzeo duplu krunu, ali u jednoj lošoj atmosferi zbog loših rezultata i potresima u obliku otkaza Nikoli Jurčeviću, koji je trajao samo 65 dana na vrućoj klupi hrvatskog prvaka…

Hajduk je također pao u finišu prvenstva, kao i Rijeka koja je kiksala, ne samo u Vinkovcima protiv Cibalije, nego puno prije. Zanimljivo, ali ako pogledamo sezonu, sve tri vodeće momčadi imale su svoje prilike u jednom periodu.

Dinamo da se odmakne i potvrdi titulu ranije, Hajduk nakon pozitivnog niza da još više zakomplicira život modrima ili bar da sezonu završi na drugom mjestu, Rijeka da od početka ne dopusti da tako lako izgubi, ne samo titulu, nego barem realnu šansu da se bori za naslov… Jer, Dinamo je osvajanjem jesenske krune, u biti, stavio jednu ruku na trofej…

“Prvenstveno je izgledalo kao da na kraju nitko ne želi biti prvi. Vidimo to kako su igrali vodeći. Rijeka je imala loše dvije trećine prvenstva, onda se zahuhtala u zadnjoj trećini i redom sve dobila. Međutim, ipak je Dinamo bio neuhvatljiv. Ponovno… Šteta je što se prvenstvo pokvarilo događanjima u finalu Kupa. Evidentno je da sezonu ne možemo završiti na miran način, a da se ne optužujemo, upiremo prstom jedni u druge, to je tužni detalj naše priče, to nas prati stalno. Moramo naći načina da se to riješi. Nisu suci nikad bili problem, vi u srijedu na finalu Kupa imate takvu situaciju da se na kraju priča samo o suđenju. Iz svog stručnog gledišta, bez obzira na ‘Oko sokolovo’ i druge staviti ruke u vatru da kod glavnog suca nije bilo nikakve namjere, da je napravljen jedan previd u kojem nije imao situaciju ili nije mogao vidjeti taj detalj. Ako nešto nije vidio i nije svirao puno je manja greška nego da svira nešto što nije vidio. Što se tiče linijskih sudaca, tu dolazimo u veliki problem. Ne staviti dva najbolja linijska suca u tom trenutku za tu utakmicu, jasno sugerira da nešto nije u redu”.

‘Uprava Kosa pravila je gluposti’

Proslavljeni Vatreni nije tu stao, nego je bez kočnica ušao u srž problema. Započeo je sa svojim Hajdukom…

“Stalno se ponavljam po tom pitanju, evo tek iz trećeg puta, ma i više puta. Kad je u pitanju Uprava Kosa, ona je tek iz trećeg puta našla trenera i to među Hrvatima. Do tad je pravila gluposti sa strancima. Upravljački, blizu nule. Odgovornost na sličnoj razini, kad je u pitanju upravljanje. Ne racionalnost u trošenju čista nula. Rad na unaprijeđenju domaćeg kadra čista nula. Netransparentno poslovanje deset. Imali su sa trenerom Kopićem izvrstan niz, to je jedan impresivan osvojen postotak bodova. Međutim, onda dolazi turbulencije unutar kluba koje poremete kompletnu svlačionicu i atmosferu, svlačionica se raspada na dva dijela… Trener tu više nema alat u rukama. Kopićev uspjeh su poremetili oni koji vode klub i koji se oko njega kunu u njega”.

Na red je došao i Dinamo. U Maksimirskoj 128, pak, trenere mijenjaju kao na pokretnoj traci. Prošlo ljeto započelo je otkazom Ivajlu Petevu, Mario Cvitanović otišao je ove godine, a na njegovo mjesto došao je Nikola Jurčević kao veliki povratnik u klub. No, umjesto mirne plovidbe do kraja sezone u HNL-u, došlo je do “nevremena”…

Modri brod opasno se nagnuo, porazi od Lokomotive i Rudeša šokirali su čelnike kluba koji su se, na kraju, rukovali sa Jurčevićem, istaknuvši to sporazumnim raskidom ugovora, ne dopustivši mu čak da ni da momčad vodi u finalu Kupa protiv Hajduka.

Loše je to što se u hrvatskom nogometu treneri, kad se zaredaju loši rezultati, tako olako dobivaju otkaze, ne daje im se šansa, nema tog potrebnog procesa za uspjeh… Ponavlja se ta vječna anomalija hrvatskog nogometa…

‘Samo je jedna istina’

“Nije to samo anomalija, to je jedna metastaza koju je, pitanje je, da li treba sad čekati da bolesnik umre ili što da se radi. Manje je patnje da se umre, jer ako se reže tkivo… Šalu na stranu. Kad je u pitanju hrvatski nogomet, samo je jedna istina. A to je da je struka među najboljima u svijetu i to potvrđuju nerijetki slučajevi poput jednog Nike Kovača kojeg su otjerali isti ljudi, postaje trener Bayerna, da jedan Ivan Leko osvaja prvenstvo Belgije, Igor Tudor spašava Udinese u Italiji, jedan Slaven Bilić već ima impresivnu trenersku karijeru, Ivan Jurić u talijanskim prvoligašima. Branko Ivanković je predmet obožavanja u Iranu. Sa svima nama su upravo tu ljudi obrisali pod. Da se takve stvari ne bi više događale, potrebno je mijenjati te ljude. Znači, vodeće ljude Saveza. Način upravljanja Savezom je loš. Neću upirati prstom u novu struju koja malo vremena sjedi tamo, ali oni koji su tamo dugo. Sustav ne funkcionira, nije održiv, nemamo kamp i uzmite u obzir da smo mi jedina zemlja iz bivše Jugoslavije, iako imamo najveće nogoemtne uspjehe, jedini nemamo svoj kamp i svoj nacionalni stadion, a izgled stadiona u Maksimiru najbolje dočarava kompletno stanje svega u hrvatskom nogometu”.

‘Prolazak grupe je imperativ, ako se to ne prođe, to će biti neuspjeh’

Uskoro počinje i SP u nogometu. Hrvatska se u subotu okuplja u Zagrebu, počinje akcija Rusija. Već 20 godina, od 1998. i bronce u Francuskoj, Hrvatska na Mundijalima nije igrala u drugoj fazi natjecanja. Skupina D u kojoj se nalazi naša reprezentacija podsjeća na onu iz Francuske. Štimac i društvo igrali su protiv Jamajke, Japana i Argentine, a Luka Modrić, Ivan Rakitić, Andrej Kramarić i ostali snage će odmjeriti sa Nigerijom, Argentinom i Islandom. Afrička nepoznanica, Argentina i neugodan i uporan Island…

“Ima jako puno poveznice i stvarno mislim kako ne bi smjeli zakazati na tom natjecanju u grupi. Prolazak grupe je imperativ, ako se to ne prođe, to će biti veliki neuspjeh. Na takav način moramo razmišljati. Ako to ostvarimo, onda čćemo si skinuti veliki teret s leđa i igrači će biti opušteniji, kreativniji, imati će jači vjetar u leđa, više samopouzdanja. Imamo jak kada, pitanje je kako će izbornik Zlatko Dalić spremiti momčad. Ne samo kad su u pitanju funkcionalne sposobnosti, u to ne sumnjamo, nego varijante igre koje ćemo morati primjeniti na protivnike. To ćemo tek svjedočiti”, zaključio je Igor Štimac.