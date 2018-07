IGOR ŠTIMAC ZA NET.HR OTKRIO ŠTO NAM SPREMA DANSKA: ‘S takvima smo se najviše mučili, preuzimali rizike i onda pušili’

Porazgovarali smo s bivšim izbornikom uoči današnjeg okršaja u osmini finala SP-a između Hrvatske i Danske

Hrvatska večeras od 20.00 sati u Nižnjem Novgorodu igra “utakmicu istine” za ovu generaciju, kako su je prozvali hrvatski mediji. Ulog je velik. Četvrtfinale SP-a. Protivnik težak i neugodan, Danska.

No, nakon pobjeda protiv Nigerije (2-0), Argentine (3-0) i Islanda (2-1), imamo pravo maštati o velikim stvarima. Nogometna javnost hvali igru Vatrenih.

Hrvatski stroj ide prema naprijed

Hrvatski stroj izgleda moćno, hrvatski stroj ide prema naprijed pod upravljanjem izbornika Zlatka Dalića. Sve pomalo u ovim ljetnim danima miriše na 1998., kad smo slavili i bili svjedoci najvećeg hrvatskog nogometnog uspjeha, brončanoj medalji na SP-u u Francuskoj…

Dio te slavne hrvatske nogometne generacije bio je i Igor Štimac. Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš, bivši izbornik Vatrenih, idealan je sugovornik za najavu osmine finala.

Vraćamo se 20 godina unazad. “Stade du Parc Lescure”, Bordeaux. Datum je 30. lipnja. Hrvatska je igrala protiv Rumunjske…

‘Danska ima iznimno neugodan niz nepobjedivosti’

“Ovo je prva utakmica u nokaut fazi, prva koja dolazi, ona koja definira hoćemo li ostati na ovom što smo do sad napravili, što može biti veličanstveno jedino ako pobijedimo. Ako ne pobijedimo, onda što ti to sve znači, ništa. Sad počinje ono pravo. Svjestan si da nemaš popravnog. To je prva stvar koja ti je na pameti u ovom trenutku.

Ovo je vrlo slična situacija jer je u ono vrijeme Rumunjska bila neugodna, jaka, disciplinirana i organizirana momčad. Mogu reći slobodno s više kvalitetnih individualaca nego što to ima Danska. Međutim Danska ima jedini iznimno neugodan niz nepobjedivosti, koji je zabrinjavajući”, kazao nam je u uvodu razgovora Igor Štimac i nastavio:

📌 #Australia 1-1 #Denmark Australia kept their World Cup hopes alive by coming from a goal down to secure a point against Denmark. #3Sports #WorldCup pic.twitter.com/cdQeTu1Zwe — #TV3GH (@tv3_ghana) June 22, 2018

‘Danska ima igru koja nama najmanje odgovara’

“I u tome segmentu ima igru koja nama najmanje odgovara. To je dupli obrambeni blok, a poznato je da, prema našoj tradiciji, sa takvim smo se uvijek najviše mučili. Preuzimali smo rizike i onda smo pušili. Bit će to jedna utakmica igra živaca, strpljenja. Nadam se da smo poradili na popravljanju obrambenog skoka, na branjenje prekida gdje smo bili loši u kvalifikacijama za SP, kao i protiv Islanda. Bez obzira, što je to njihove forte, što su tu oni jaki. Tu su isto Danci jaki.

Mi moramo pokazati onu kvalitetu koju smo pokazali na prve tri utakmice. No, ne bih se složio da je utakmica s Islandom bila dobra. Bila je dobra samo rezultatski. Kad je u pitanju igra, onda je i sam izbornik priznao da je bilo previše pasova u širinu, premalo kvalitetnih trčanja da bi se otvarali prostori koji se trebaju onda dubinskim loptama koristiti. Isključivo našim individualnom kvalitetom došli smo do tri boda. Zabili smo dva gola. Onaj Badeljov, je nagrađen za izvrsnu igru, Badelj je jedan od rijetkih dobrih hrvatskih pojedinaca u toj utakmici, a drugi je gol bio plod onog što mi danas najbolje radimo od svih na turniru, a to je visoki pritisak, oduzimanje lopte u začetku napada protivnika i realizacija Perišića”, istaknuo je Igor Štimac i detaljnije se osvrnuo na hrvatskog krilnog napadača…

‘Najveća nedoumica je oko Milana Badelja’

Štimac nam je rekao kako bi njega stavio u prvih 11 samo zbog gola protiv Islanda…

“Nadam se da je to okidač za ulazak u njegovu onu najbolju formu, jer u proteklima je bio nezapažen. Poznajem njegov kapacitet, znam što može. Najveća nedoumica je oko Milana Badelja. To je ključno pitanje. Jer, onako kako smo mi uincionirali s jednim zadnjim veznim, malo ispred njega Modrić i Rakitića, to je idealna varijanta, jer mi smo svakako u ovoj utakmici favoriti.

To je ono što smo igrali protiv Argentine 4-1-4-1, gdje smo izgledali fenomenalno, bez obzira na udaljenost naše zadnje linije. da li smo stajali na 30 ili 60 metara od gola. To je jedna kompaktnost koja nam je najviše donijela. Vjerujem da ćemo težiti posjedu lopte, kreaciji, raditi visoki presing, nadigravati se. Tomu Danska nije sklona. Ne možemo pogriješiti bez obzira koga odaberemo na toj poziciji, Brozovića ili Badelja”.

Cristian Eriksen najveća zvijezda Danske

Cristian Eriksen, zvijezda Tottenhama, najveća je opasnot u redovima danskog sastava. Danski “Luka Modrića”, kako mu danski mediji tepaju, jedina je ona istinska klasa u reprezentaciji Danske. Premda podacima portala transfermarkt najskuplji Eriksen vrijedi čak 80 milijuna eura.

No, više od njegove cijene oduševljava njegova igra. Danski playmaker je glavni motor i pokretač svih akcija danskog sastava. On daje ‘ritam i boju’ danskoj igri, za Dance on je njihov maestro, a mnogi su ga proglasili i novim “Michaelom Laudrupom”…

‘Jednaku on važnost ima za Dansku, možda čak i veću nego Luka za nas’

U posljednjih 20 nastupa za dansku vrstu Eriksen je zabio 17 golova i dodao šest asistencija, a radi se o veznom igraču. Danski navijači i sami smatraju kako je on 99 posto reprezentacije…

“Izvadite njega iz te Danske, pa ćete vidjeti što vam ostaje. Jednaku on važnost ima za Dansku, možda čak i veću nego Luka za nas. Ne hvalim ga ja radi toga što on to nije, nego zato što ga cijeli svijet prepoznaje, uvažava kao igrača i prihvaća njegov kvalitet koji je dokazan. Za njega interes pokazuju i Barcelona, i Real Madrid, i drugi najveći klubovi. Jasno je da se radi o dokaznoj kvaliteti, jednom od tri najbolja vezna igrača, po meni. On je odmah prvi možda i najpotentniji da zamijeni Modrića, ako ode iz Reala”, zaključio je Igor Štimac.