IGOR ŠTIMAC ZA NET.HR: ‘Neznalice vode Hajduk, uhljebi koji su namirisali lovu i imaju samo jedan cilj. Jedva ih čekam sresti na sudu’

Bivši prvi čovjek Hajduka, nekadašnji izbornik hrvatske reprezentacije, proslavljeni bivši nogometaš Igor Štimac govorio je za Net.hr o situaciji na Poljudu te je jasno rekao tko je, prema njemu, kriv za takvo stanje u splitskom klubu

Poljud trese ozbiljna kriza, Bijeli su prošlog tjedna šokantno ispali iz Europe od Steaue, golom u posljednjim trenucima susreta u kojem su hajdukovce sekunde dijelile od prolaska u playoff Europske lige.

Da stvar bude gora, prošle nedjelje Hajduk je na svom terenu izgubio od debitanta u HNL-u Gorice 2-0 i tako produbio krizu. U prvih 4 odigrana kola u prvenstvu, Splićani su osvojili svega dva boda i trenutno se nalaze na osmom mjestu.

Predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj jutro nakon poraza od Gorice nije prihvatio ponuđene ostavke trenera Željka Kopića i sportskog direktora Saše Bjelanovića. Da, kriza na Poljudu je prevelika, a u Hajduku nema nikakvih naznaka da bi stvari trebale krenuti nabolje, nema naznaka nikakvih promjena.

‘Odgovorni su ljudi koji vode Naš Hajduk’

Igor Štimac poznat je kao čovjek koji nema dlake na jeziku. Posebno kad je riječ o Hajduku, klubu za koji navija, klubu u kojem je ponikao kao igrač, koji najviše voli, u kojem je igrao i kojeg je vodio kao trener. Kao takav, idealan je sugovornik za ovu temu. Kontaktirali smo ga kako bi nam prokomentirao situaciju u i oko kluba…

NET.HR: Igore, tko je po vama krivac za loše rezultate Hajduka ove sezone?

ŠTIMAC: Za sve što se događa posljednjih 7 godina odgovorni su ljudi koji vode Naš Hajduk.

NET.HR: Što je potrebno i nužno za spas kluba?

ŠTIMAC: Prvo treba napraviti dubinsku reviziju rada za protekle godine, oduzeti Udruzi Naš Hajduk prava biranja NO, vratiti dionice stvarnim vlasnicima te potom objaviti javni natječaj prodaje dionica. Aktivirati ponovo mogućnost učlanjenja direktno u HNK Hajduk. Treba imati na umu da sve dionice koje je sebi priskrbio Naš Hajduk pripadaju HNK Hajduku jer su kupljene upravo novcem koji mu pripada.

‘Hajduk ima samo jedan problem, a zove se kriza upravljanja’

NET.HR: Hajduk ima kronični problem oko (ne)dovođenja pojačanja, zašto uprava radi već viđene pogreške na Poljudu? Važni igrači se prodaju pred ključne utakmice, a ne dovode se adekvatna pojačanja…

ŠTIMAC: Hajduk ima samo jedan problem, a zove se kriza upravljanja. Neznalice vode klub, uhljebi koji su namirisali lovu, a pokrivaju svoje neznanje i malverzacije sa kompanjonima iz Slobodne Dalmacije koji lažu hajdukov puk, iz godine u godinu brane svojim pisanjem neuspjehe kojima svjedočimo. Pokušali su diskreditirati svakoga tko drugačije misli.

Izbori članova NO često su prolazili u prijetnjama pojedinim kandidatima koji su predstavljali ozbiljnu konkurenciju njihovom kandidatu, Tommy je odustao od namjere ozbiljnijeg ulaganja iz sličnih razloga, prijetilo se vlasnicima lokala koji su organizirali gledanje utakmicu SP, crtala se svastika, pa što se treba još dogoditi kako bi odgovorni reagirali!? A od trofeja osvojenih u mandatu ‘Našeg Hajduka’ pune vitrine, morali su makniti sve naše slike iz klupskih prostorija da naprave mjesta za svoje medalje. Hahaha, pa ubit ću se od jada.

‘Masna ekipa’ Našeg Hajduka ima samo jedan cilj’

NET.HR: Udruga Naš Hajduk sve je više na udaru kritika i navijača, članova Torcide i običnih splitskih navijača?

ŠTIMAC: Udruga Naš Hajduk tek će se suočiti sa valom napada i optužbi, sve ono što su braneći svoje ideje implementirali drugima, lažno optuživali bivše čelnike, zaslužne veterane kluba i sve one koji drugačije misle. Sve im dolazi sad na naplatu. Pad će biti bolan i jako težak. Navijači nisu samo na sjeveru, tamo se nalazi najveći broj mlađe ekipe, glasne manjine koju je lako zavesti, ali progledali su i oni, shvatili su da ono što je bila ideja pokojnog Žana otišlo u krivom smjeru.

Razumijem da je Torcida dugo tolerirala ovakvo upravljanje jer je dobar dio osnivača Našeg Hajduka došao iz njihovih redova, ali sad je svima jasno da ova ‘masna ekipa’ Našeg Hajduka ima samo jedan cilj , a to je ‘mastiti se što više’. Ekipa sa istoka i zapada kao i ostali puk odavno znaju da klub vode krivi ljudi, ali ponašali su se indiferentno do sada jer vlada mišljenje da iz nekog razloga treba imati straha u glasnom promišljanju.

Uvjeren sam da je šutnji došao kraj, da će tiha većina progovoriti i jasno dati do znanja vođama Našeg Hajduka da im je vrijeme isteklo. Treba se postaviti i zakonsko pitanje legitimnosti kupovina dionica u korist udruge Naš Hajduk. Oni sa novcem koji pripada Hajduku kupuju dionice trgovačkog drustva Hajduk? Preporučam svima koji su uplaćivali do sada svoj novac kroz članarine u Naš Hajduk da prestanu to raditi, neka inzistiraju da njihov novac ide direktno u HNK Hajduk, a da im se omogući biti članovima našeg voljenog kluba.

‘Klub mora u privatizaciju’

NET.HR: Što je po vama formula za, hajmo to tako nazvati, spas Hajduk, što se mora napraviti da bi se na Poljudu krenulo u željenom smjeru?

ŠTIMAC: Već sam rekao, klub mora u privatizaciju, jedan ili više vlasnika nije bitno, ali sa jasnim poslovnim planom. Dok se to ne dogodi imenovati privremenu upravu. No, treba imati na umu da Hajduku prijeti bankrot, po mom skromnom mišljenju bez novaca će klub ostati najkasnije do kraja godine, a ugovorne obaveze su ogromne!

Ukoliko grad kao zakoniti vlasnik nije svjestan da će im ista ekipa prije Božića pokucati na vrata za novi kredit koji bi eventualno produžio ovu agoniju. Neka budu spremni i preuzeti odgovornost za ono što će se dogoditi.

NET.HR: Smatrate dakle da je vrijeme da se u klubu napravi jedna prava revizija, da se vidi kojim putem i gdje je otišao novac, i zašto?

ŠTIMAC: Ona se mora provesti, jer kad na skupštini iz izvješća vidimo da se od 144 milijuna potrošenih kuna prošle godine samo 21 posto tog iznosa (cca. 30 mil kuna ) potrošilo na igrače, što je po mom mišljenju bar tri puta više od onog što ti igrači vrijede, tada se moramo zapitati gdje, kome i kada su plaćani preostalih 114 mil kuna?! Koji menadžeri su i u kojim iznosima naplaćivali provizije, kako i s kim su dijelili taj novac?

Koliko su plaćani neuspješni direktori i predsjednici, koliko im je otpremnina plaćeno za ostvarene neuspjehe ? Tko su zaposleni u klubu, tko ih je doveo proteklih godina, čime su i kako zaslužili svoje plaće? Tko su treneri u omladinskoj školi, zašto se dovelo nedokazane stručnjake koji koštaju trostruko više nego dokazani domaći treneri koji su desetljećima stvarali Pletikose, Subašiće, Jelaviće, Kaliniće, Perišiće, Striniće, Srne, Rapajiće, Mornare, Pralije i mnoge mnoge druge.

‘Trener i suradnici ostavljeni su na vjetrometini’

NET.HR: Koliko su igrači, trener i struka krivi za trenutnu situaciju?

ŠTIMAC: Oni su zaslužni što se raspad nije dogodio prošle sezone, no nisu dorasli funkcioniranju u ovakvim uvjetima krize upravljanja koja je dovela i do krize rezultata. Prodavati najbolje igrače pred najvažnije utakmice i ne dovesti adekvatne zamjene, a očekivati dobar rezultat mogu samo iluzionisti… Trener i suradnici ostavljeni su na vjetrometini, ničim ali bas ničim uprava nije pomogla struki da ostvari ikakav prihvatljiv rezultat.

NET:HR: Udruga Naš Hajduk najavila je tužbu protiv vas zbog kritika i optužbi na račun spomenute udruge u razgovoru za RTL. Iz udruge ističu kako ‘prijetnje čovjeka zaslužnog za Hajdukovu najsramotniju europsku blamažu neće prijavljivati nadležnim institucijama, jer se ne možemo sjetiti ni jednog obećanja koje je Igor Štimac ispunio’, kako su to sami istaknuli…

ŠTIMAC: Na to ću samo reći da ih jedva čekam sresti na sudu.