IGOR ŠTIMAC ZA NET.HR: ‘Ja zaista ne znam što smo htjeli protiv Brazila, zbunjen sam?! Ispala je totalna degradacija njih dvoje’

Proslavljeni Vatreni Igor Štimac u razgovoru za Net.hr prokomentirao je utakmicu Hrvatske i Brazila

Hrvatska nogometna reprezentacija nedjeljnom je utakmicom na Anfieldu protiv Brazila zaključila prvi dio priprema za SP u Rusiji.

Vatreni su protiv Selecaa izgubili 2-0. U prvom poluvremenu Hrvatska je bila bolja, ali ulaskom Neymara priča u Liverpoolu se promijenila, Brazil je zaigrao bolje i na kraju golovima Neymara u 69. minuti i Firmina u 93., pobijedio.

Neke stvari neće se smjeti događati u Rusiji na SP-u

Nije Hrvatska ostavila loš dojam. U nekim periodima igre dobro je to izgledalo, cjelokupni dojam i nije tako loš unatoč porazu, no ako se želi u Rusiji ostvariti dobar rezultat, veći iskorak, onda se nikako neće smjeti događati pogreške kakvu je napravio Tin Jedvaj kod drugog gola Brazila (Firmino mu se prikrao s leđa, zagradio ga i zabio) ili koju je učinio Mateo Kovačić, kad mu je prilikom prvog gola Neymara, Coutinho ušao s leđa…

Da ne spominjemo i Duju Ćaleta Cara koji je u toj situaciji morao stajati bliže, kao i Domagoja Vidu koji je solidno odigrao na lijevom boku u Dalićevom eksperimentu za Argentinu, ali koji nije imao igru prema naprijed…

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, proslavljeni Vatreni Igor Štimac, ovako nam je to objasnio…

‘Zašto smo uzeli dva lijeva beka među kandidate, a onda im nije dana šansa?!’

“U prvom poluvremenu je to solidno izgledalo od strane naše reprezentacije. Iako, ja bih tu postavio jedno pitanje: zašto smo uzeli dva lijeva beka među kandidate, a onda im u ovakvoj utakmici nije dana šansa?! Trenutak je za to bio idealan. Trebali su Pivarić i Strinić dobiti po jedno poluvrijeme svaki. Pa ako vidimo da to nije to na ovoj utakmici, onda se u sljedećoj može testirati nešto drugo. Ovako je to ispala totalna degradacija Pivarića i Strinića. Jer, kad će ih se provjeriti ako ne sad”, rekao nam je Igor Štimac.

Kako vam je izgledao Dalićev eksperiment Vida na lijevom beku, Lovren na njegovo mjesto uz Ćorluku?

‘Zašto je Vida igrao na lijevom boku?!’

“Logično mi je bilo vidjeti Lovrena i Ćorluku u obrani od početka, ali nisam vidio potrebu za Vidom na lijevom beku. Imamo na toj poziciji dva lijeva beka među kandidatima koji idu na SP”.

Ante Rebić ponovno se pokazao kao pravi dobitak Zlatka Dalića. Protiv Brazila je bio naš najbolji igrač. Igračina i pol, rekli bi smo…

‘Dalićevih 6 izmjena je razumljivo, međutim…’

“Je, ali ako igra na lijevoj strani, a protiv Brazila je igrao desno kako bi Perišić ostao lijevo koji, pak, u ovoj utakmici ništa nije pokazao. Perišića moramo dovesti u pravu formu i to je osnovni zadatak. Rebić je igrač prostora, Ivan je igrač koji jedan na jedan rješava dosta dobro situacije i koji bi upravo protiv Nigerije mogao igrati važnu ulogu”.

Štimac nam je, nadalje, istaknuo:

“Ja zaista ne znam što smo htjeli u toj utakmici. Logično je da se što više kandidata uključi u minutažu, tako da tih šest izmjena nisu nelogične, to je razumljivo. No, mene zbunjuje što Dalić nije na lijevoj strani testirao Pivarića i Strinića, ako ih je već uvrstio u reprezentaciju. Ovo je sad bilo idealno za to”, zaključio je Igor Štimac.