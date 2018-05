IGOR ŠTIMAC U OSVRTU NA HRVATSKI NOGOMET: Bivši izbornik nije štedio na riječima kad je komentirao Dinamo i Hajduk

Proslavljeni hrvatski stoper osvrnuo se na završenu sezonu u HNL-u

Bivši hrvatski reprezentativni stoper i izbornik nogometne reprezentacije Igor Štimac gostovao je u emisiji “Sport nedjeljom” i tom prilikom govorio o mnogim temama u nogometu. Prvenstveno se osvrnuo na Prvu HNL.

“Kao da nitko nije želio biti prvi, koliko su bodova prosuli favoriti u samoj završnici, kad je bilo najpotrebnije. Dinamo je najmanje bio loš, iza njih je turbulentna sezona, čestitam im na naslovu. Ne želim im sreću u finalu Kupa, jer bi želio da Hajduk dođe do trofeja. Želja mi je da to bude predstava poput zadnjeg derbija u Splitu”, rekao je Štimac čije riječi prenosi Tportal.

Dinamo je doveo trećeg trenera u sezoni…

Bivši nogometaš komentirao je novog trenera Dinama Nenada Bjelicu.

ŠTIMAC BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Dalić je u javnosti doživljen kao božanstvo. Jeličić? Za moj ukus malo je previše cinizma’

“Imaju dobrog, mladog, ambicioznog trenera koji je već dožvio prozivke iz Osijeka što je meni neshvatljivo. Doživio je igračku afirmaciju u Osijeku, pokazao lojalnost klubu u vremenima koja su bila izuzetno teška, da sada bude osuđen od strane tzv. lokalpatriota i to zato što je došao u hrvatski klub. Meni je to neshvatljivo. Te poruke moraju biti osuđene, ne treba ih ni promovirati”, kaže Štimac i smatra da Dinamo nije bio korektan prema Nikoli Jurčeviću.

“Jesu, pomeli su s njim pod…”

“Nikola nije došao na početku sezone, nego je došao u vrlo nezgodnom trenutku za momčad koja je djelovala jako loše. Nije to problem koji će nestati, to je momčad sastavljena od stranih igrača, ta energija splasne u prvenstvu, ne zrače energijom kad ispadnu u Europi. Njima nije interesantno ići po hrvatskim stadionima. Bilo bi bolje da ulažu u mlade, i to svi naši klubovi, po cijenu rezultatskog debakla, ali jedne godine pojavila bi se generacija koja bi napravila rezultat na koji bi bili ponosni”, rekao je Štimac i dodao: “Jesu, pomeli su s njim pod. Žao mi je Nikole, on je kvalificiran da vodi Dinamo, iza takvog trenera treba stati.”

Naravno, dotaknuo se i splitskog kluba…

“Najveći problem Hajduka je ‘Naš Hajduk’, prikrivanje istine, zavaravanje javnosti i publike s nekakvim napretkom u upravljanu, a promijenili su već dva predsjednika. Ne napredovanje u rezultatskom smislu, neka vežu mačku o rep ono da nisu važni trofeji nego ideali. Trošenje 13 milijuna eura svake sezone, a ne na omladinsku školu, ne na unapređenje infrastrukutre, jer nisu ništa napravili…”

“Čitavih pet godina sam svojim novcem plaćao obveze”

Podsjetio je na vremena kad je on bio u Hajduku.

“Igor Štimac nije došao u Hajduk i molio da navijači svojim novcima spase klub. Igor Štimac je sa svojim kolegama došao u Hajduk i dao svoj novac da klub ne ode u stečaj. Čitavih pet godina sam svojim novcem plaćao obveze i taj novac mi nikada nije vraćen ili prebačen u dionice.”

Na četvrtom mjestu Prve HNL završio je Osijek.

“Osijek je ispunio očekivanja, stabilizirali su se kao četvrti klub. Model kakav treba težiti svaki klub u Hrvatskoj. Domaći kadar, prioritetno ulaganje u infrastrukturu. I vjerujem u njihovu budućnost i da će kompletna Slavonija dobiti što zaslužuje, a to je trofeji. Oni vole hrvatsku reprezentaciju, oni su u najtežim trenucima prigrlili nas koji smo nosili dres Hrvatske i branili boje domovine.”, zaključio je uvijek pričljivi Štimac.