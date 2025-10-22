PRILIKA KOJA SE NE PROPUŠTA /

Igor Štimac se ne šali: 'Bit će to veliki dan za sve Hrvate, BiH i hrvatski nogomet'

Igor Štimac se ne šali: 'Bit će to veliki dan za sve Hrvate, BiH i hrvatski nogomet'
×
Foto: Noushad Thekkayil/nurphoto/shutt/shutterstock Editorial/profimedia

Štimac je istaknuo da je susret s renomiranim bundesligašem iznimna prilika za njegovu momčad da pokaže svoj potencijal na europskoj sceni

22.10.2025.
13:08
HINA
Noushad Thekkayil/nurphoto/shutt/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski stručnjak Igor Štimac izjavio je da će utakmica njegovog kluba Zrinjskog protiv njemačkog Mainza u Konferenijskoj ligi biti veliki dan za sve Hrvate, Bosnu i Hercegovinu te hrvatski nogomet. 

Susret se igra sutra u Mainzu, kamo je jutros zrakoplovom iz Mostara otputovala momčad aktualnog bosanskohercegovačkog prvaka.

Štimac je istaknuo da je susret s renomiranim bundesligašem iznimna prilika za njegovu momčad da pokaže svoj potencijal na europskoj sceni.

"Ovo bi trebao biti veliki dan za sve nas Hrvate koji ćemo biti tamo i koji ćemo predstavljati i bosanskohercegovački i hrvatski nogomet", rekao je Štimac u izjavi za medije. 

Dodao je kako će se Zrinjski morati prilagoditi momčadi koja igra u visokom ritmu."Ali pronaći ćemo način da živimo u toj utakmici", dodao je hrvatski trener.     

Njegov optimizam dijeli i vezni igrač Igor Savić, koji je naglasio važnost ovog susreta za klub.

"Znamo da su oni veliki favoriti, ali analizirali smo ih dobro i nećemo izaći s bijelom zastavom. Dat ćemo sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat", kazao je Savić.

Susret drugoga kola Konferencijske lige Mainza i Zrinjskog igra se u 21.00 sati na stadionu MEWA. Tamo je Mostarci imati veliku potporu navijača budući je karte kupilo više od 3.500 njegovih navijača. 

POGLEDAJTE VIDEO: Rezultat ne ocrtava pravo stanje na terenu: Hrvatska je imala dosta problema protiv Finske

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRILIKA KOJA SE NE PROPUŠTA /
Igor Štimac se ne šali: 'Bit će to veliki dan za sve Hrvate, BiH i hrvatski nogomet'