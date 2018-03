Štimac napokon riješio jednu od najvećih dvojbi

Izbornik Igor Štimac u Splitu je objavio popis igrača na koje računa za kvalifikacijsku utakmicu za SP sa Škotskom 7. lipnja te prijateljsku s Portugalom u Ženevi 10. lipnja. Među Vatrenima su Halilović, Jedvaj, Tomasov…

Vatreni će se pripremati u Međugorju od 27. svibnja do 2. lipnja, a dan kasnije će se reprezentaciji u Zagrebu priključiti Pletikosa, Subašić, Srna, Strinić, Rakitić, Schildenfeld, Mandžukić i Kalinić. Podsjetimo da zbog žutih kartona za Škotsku ne konkuriraju Ćorluka, Modrić i Lovren.

“Nadam se skorom debiju Halilovića za A reprezentaciju i želim da bude s nama. Uostalom, želim tu temu više skinuti s dnevnog reda. Tin Jedvaj je na sebe skrenuo pozornost svojim sjajnim partijama ovog proljeća, on bez obzira na godine može odraditi vrhunski posao i želim ga upoznati. Vidim da baš i niste pratili Tomasova ove sezone. On je ovu sezonu odradio solidno i želim vidjeti kako to izgleda”, izjavio je Štimac za Sportske novosti, a novi reprezentativac Alen Halilović izjavio da je izvan sebe od sreće:

“Naravno da sam presretan, oduševljen i ponosan što sam dobio poziv izbornika Štimca. Ovo mi je veliko priznanje, poticaj za dalje, ali i golemi motiv za daljnji rad i napredovanje. Puno se pisalo o tome za koga ću igrati, ali kod mene nije bilo dvojbe. Uostalom, igrao sam i za sve mlađe selekcije Hrvatske. Mlad sam, počelo se o tome pisati kad sam tek počeo trenirati s prvom momčadi i odmah sam rekao da ne želim o tome pričati te da će sve biti jasno kad dođe vrijeme”, izjavio je Dinamov 16-godišnji veznjak.

Vratari: Stipe Pletikosa, Danijel Subašić, Dario Krešić, Vjekoslav Tomić

Obrana: Domagoj Vida, Šime Vrsaljko, Hrvoje Milić, Josip Šimunić, Dejan Lovren, Mario Maloča, Tin Jedvaj, Mateo Pavlović, Darijo Srna, Ivan Strinić, Gordon Schildenfeld

Vezni igrači: Mateo Kovačić, Milan Badelj, Arijan Ademi, Ognjen Vukojević, Ivo Iličević, Alen Halilović, Ivan Perišić, Sammir, Niko Kranjčar, Ivan Rakitić, Marin Tomasov

Napadači: Ivica Olić, Eduardo Da Silva, Nikica Jelavić, Mario Mandžukić i Nikola Kalinić