IGOR ŠTIMAC NAPRAVIO ČUDO S INDIJOM, ZA NET.HR EKSKLUZIVNO OTKRIVA: ‘Imam u momčadi 6-7 mladih koji bi mogli bez problema igrati u HNL-u’

Proislavljeni Igor Štimac od Indije sve više radi nogometnu naciju

Znali su u indijskom nogometnom savezu zašto na klupu svoje izabrane vrste žele Igora Štimca. Bivši hrvatski izbornik vratio se u Split nakon senzacionalnoga uspjeha s indijskom reprezentacijom koja je 103. na svijetu, u obliku neodlučenog rezultata u Dohi u utakmici s azijskim prvakom Katarom u kvalifikacijama za SP 2022., odnosno za Azijski kup, jer kao što je poznato Katar kao domaćin ide izravno na Mundijal…

SENZACIONALNI USPJEH IGORA ŠTIMCA: Ovo što je Štico napravio s Indijom malo je čudo

‘Potpuno očarao Indijce’

Trenutno 62. reprezentacija prema Fifinoj ljestvici prije nekoliko dana nije Indiji zabila pogodak što je itekako odjeknulo. Štico je potpuno očarao Indijce, zbog njega su ovo napravili prvi put u 175 godina i tako sami sebi dokazali kako ostvariti dobar, kvalitetan rezultat samo ako “poginu” na terenu. Koliko je taj Štimčev uspjeh velik svjedoči i podatak da je list Times of India, po prvi put ikad od kad izlazi, na prve dvije stranice imao nogomet, a ne kriket za kojim su Indijci ludi, kako je ovaj zanimljiv podatak javio Večernji list.

ANALIZA IGORA ŠTIMCA: ‘Komično je da se ovaj Hajduk prikazuje kao uspjeh’; Otkrio i preuzima li repku jedne od najvećih država svijeta

Najmnogoljudnija zemlja svijeta kroz proslavljenog bivšeg hrvatskog nogometaša zaljubljuje se u nogomet i sve više prati “najvažniju sporednu stvar na svijetu”, a spomenuti list ističe u svojem pisanju kako je Štimac ovaj uspjeh napravio “s više od pola startera u prvoj momčadi”, kako stoji u naslovu…

‘Malo se previse ‘buke’ za moj ukus diglo oko jednog neriješenog rezultata’

Nakon svega navedenog Igor Štimac javio nam se u petak ujutro s kojim smo napravili intervju…

Još jednom čestitke na rezultatu u Dohi. Vaš komentar utakmice sad kad su se emocije malo slegnule? Uspjeh je tim veći što azijski prvak Katar nije zabio gol reprezentacijama poput Argentine, Brazila, Kolumbije i sad – Indije! Nije loše izabrano društvo. Među uglednicima ste po tome…

“Malo se previse ‘buke’ za moj ukus diglo oko jednog neriješenog rezultata, iako je bod osvojen u gostima protiv aktualnog prvaka Azije. No imajući u vidu koliko su rijetki takvi uspjesi u Indijskom nogometu radost i zanos postaju opravdani”.

Kako ste momčadi, igračima usadili vjeru da može biti ravnopravna i protiv nominalno jačih momčadi?

“Radili smo puno, ne samo na terenu. Važnije su bile individualne i zajedničke analize treninga, te naših utakmica kao i onih od naših protivnika. Nastojao sam ih rasteretiti bilo kakvog rezultatskog pritiska i dovesti ih u stanje uživanja u svakoj vježbi, bilo da se radi o radu u gymu ili na nogometnom igralištu”.

‘Da smo imali na raspolaganju Chhetria i Kurunyana siguran sam da bi neku od 6-7 izvrsnih kontri realizirali’

Što je bio ključ remija?

“Kompaktnost linija i fenomenalno branjenje ubačaja u kazneni prostor te izvrsne reakcije našeg vratara na udarce iz daljine. Od njihovih 27 udaraca na naša vrata 20 ih je bilo iz očaja, 5 solidnih izvan kaznenog prostora a u 2 navrata u izglednim prilikama naš vratar je bio sjajan. Istina je da je Katar imao posjed, sve ostalo je bilo onako kako smo mi željeli, dva gusta bloka i kompaktno branjenje ubačaja s vanjskih pozicija. Da smo imali na raspolaganju Chhetria i Kurunyana siguran sam da bi neku od 6-7 izvrsnih kontri realizirali na pravi način i odnijeli sve bodove iz Katra”.

Puno ste toga promijenili svojom dolaskom na klupu Indije. Koje bi promjene izdvojili kao dobitne, ključne, što ste sve točno izmijenili i nije li vas bilo strah raditi radikalne promjene u reprezentaciji sa, ajmo to tako laički nazvati, ‘ograničenom’ selekcijom i kvalitetom?

“Morao sam mjenjati puno jer momčad je ranije igrala “ kick and chase “ ( nabij i juri ) i tako je bila formirana. Stasitih 6 braniča koji su najjednostavnijim putem (najčesće dugom loptom ) tražili put do 4 prednja igrača. Od mene se tražilo da to drastično promjenim, navijači i savez su željeli gledati kombinatorniju igru uz više posjeda. Potraga za igračima koji bi ispunili takve zahtjeve trajala je 2 mjeseca, tako da smo turnirske utakmice na Kings Cup u Thailandu i Hero Cup u Indiji maksimalno iskoristili za provjeru što većeg broja kandidata za ono što nam je trebalo. Danas je Indija reprezentacija koja ne strahuje, vec teži svojoj igri i sve je podredila boljoj budućnosti. U Katru je u prvih 11 bilo 6 igrača koje sam ja odabrao, koji kod mog prethodnika nisu bili ni među 23 na prošlom Azijskom prvenstvu”.

Na kojem sustavu ste odlučili bazirati igru, tj koje ste predispozicije kod igrača uzeli u obzir kod selektiranja sastava?

“Profesor Radman je kroz testiranja brzine, eksplozivne snage, agilnosti i izdrzljivosti igrača izvrsno locirao one koji mogu odgovoriti zahtjevima igre kojoj težimo. Igra sa 4 braniča u kojoj bočni igrači moraju biti dobri u fazi napada i obrane, veznjaci koji mogu podnjeti kvalitetom igru u skraćenom prostoru i prednja 3 koji moraju biti izuzetno brzi ali i sposobni sudjelovati u posjedu. Daljnja selekcija provodila se kroz nogometne treninge i tehničko-taktičku obuku kroz koju smo došli do 30-tak igrača potrebnih za ovaj ciklus kvalifikacija…”

Kako bazirate svoju metodologiju rada u reprezentaciji Indije? Jer ipak, treba se znati vrhunsko znanje stečeno igranjem vrhunskog nogometa implementirati u momčad, reprezentaciju koja nije na tom nivou?

“Iskustvo sigurno pomaže puno… No pristup i izgradnja međusobnog povjerenja je ono što silno pomaže u ostvarenjima. Jedini autoritet koji danas igrači priznaju bez obzira u kojem dijelu svijeta radite je autoritet znanja”.

Na koji ste način postigli da vaši igrači idu na 120 % i daju od sebe ono što, realno, prije na terenu nisu mogli pružiti?

“Njihov vidljivi svakodnevni napredak su jednostavno stvorili kod njih ovisnost o radu. Vole raditi i brzo uče i to je naša snaga. Kad vidim koliko su napredovali u nepunih 2 mjeseca rada pomislim da sanjam … Naši vratari danas su zaslugom Tomislava Rogića i profesora Radmana pravi atlete, hobotnice. Imam sreću imati pomoćnike poput njih”.

Koliko ste s njima radili na tehničko-taktičkim stvarima i na kojem je nivou reprezentacija Indije u tehničkom smislu?

“S obzirom na jako malo vremena koje smo imali na raspolaganju, kao i na činjenicu da su nam na prvo okupljanje došli nakon 3 mjeseca pauze morali smo biti jako oprezni. Njihova neutreniranost mogla je s prenaglašenim intezitetom treninga uzrokovati puno ozljeda. Zato je izrađen specifičan program rada, tempiran tako da količina i kvaliteta rada budu zadovoljene, ali da ne dodje do velikog zamora koje bi povećalo rizik ozljeda. Profesor Radman je dokazani stručnjak i još jednom je briljirao u izuzetno teškim vremenskim prilikama.

Dosta se pozornosti u svom radu s Indijom posvetili i tjelesnoj pripremi igrača, osobito postotku masnoća u organizmu, a vi u svom stručnom stožeru Indije imate stručnjaka Luku Radmana kojeg spominjete, a koji je taj segment podignuo na jedan viši nivo. Recite nam nešto o tome, kako je došlo i kad do te suradnje, kad ste pristupili tom i takvom segmentu pripreme igrača?

“S profesorom radim što individualno, što ekipno, punih 36 godina. Ono što je s nama radio tada, prije 36 godina u Hajduka dok nas je kao juniore vodio pok Stanko Poklepović danas mnogi naglašavaju kao jedan od najvažnijih čimbenika u stvaranju klasnog igrača. Možete vi biti talentirani ili naučiti igrati jako dobro, ali ako nematu snagu i izdržljivost da to prezentirate sve je uzalud. U Indiji se do sada premalo radilo sa igračima na edukaciji o vaznosti ishrane i odmora, kao i tjelesne pripremljenosti. To je sada prošlost. Kandidati za nacionalnu momčad danas znaju koje norme moraju odrzati kako bi branili boje svoje zemlje. Prvi radni dan na okupljanju su mjerenja i testiranja, tek potom idemo u rad ali bez onih koji ne zadovolje zadane brojke. Igrači obozavaju profesora Radmana, na svakodnevnom su linku s njim, šalju mu snimke individualno odrađenih treninga, a on im dijeli nove zadatke i ciljeve”.

Poznato je da ste posao izbornika dobili tako što ste svoje planove i viziju čelnicima Indijskog Saveza predočili uživo, a ne putem Skypea kao ostali kandidati, odnosno vaši protukandidati. Koji su vaši plodovi rada s kojima se vi najviše ponosite u ovom periodu na klupi Indije?

“Za sada sam isključivo posvećen radu sa najboljom vrstom jer za nešto drugo nije bilo vremena. Osim što sam obišao nekoliko nogometnih akademija i imao interakciju s mladim igračima što svakako želim i ubuduće raditi, slijedi nam sada sastanak s HNS-on o tehničko-poslovnoj suradnji izmedju saveza. Moj rad narednih mjeseci osim onog na terenu baziraće se na prijedlozima o restrukturiranju natjecanja, smanjenju broja stranaca u ligama i nadasve na pokusaju da Indijski zakonodavac krene u izmjenu zakona o državljanstvu. Za sada, Indija je rijetka, ako ne i jedina zemlja koja djeci svojih emigranata koji su i danas Indijski državljani ne dozvoljava pravo na dvojno državljanstvo. Kad bi se to promijenilo naša bi reprezentacija imala puno veće izglede za plasman na SP u budućnosti jer u ovom trenutku ima 10-tak igrača indijskih korijena koji su rođeni i igraju diljem svijeta u dobrim ligama. U planu mi je pripremati se iduće godine kroz travanj i svibanj u Hrvatskoj za posljednji ciklus kvalifikacija u lipnju”.

Indija u odnosu na Hrvatsku, kultura, život, što vam se sviđa, što ne?

“Toliko je bogata svojom raznolikošću da je to nevjerojatno. Razumijevanje i poštivanje su ispred svega. Zajednička molitva hindusa, muslimana i nas kršćana prije svakog početka rada na terenu zorno svjedoči o zajednistvu i međusobnom poštivanju. Hrana mi je jedini problem jer kod njih sve obiluje jakim i žestokim začinima, a meni je to zabranjeno”.

Dogovoren je posjet delegacije indijskog saveza HNS-u. Ima li u vašoj momčadi igrača koji bi mogli igrati u HNL-u?

“Da, 22. 09. je dogovoren sastanak dvaju saveza. I oni žele na licu mjesta doživjeti zemlju svjetskih ‘broncanih’ i ‘srebrnih’, žele učiti i odabrali su Hrvatsku… Trenutno imamo u momčadi 6-7 mladih koji bi mogli bez problema igrati u HNL-u, a jedna od tema razgovora bit će i dolazak tih mladića na usavršavanje u naše klubove”.

Zaludili ste Indijce nogometom, a oni su inače ludi za kriketom. Postali ste prava zvijezda tamo.

“Rano je jos za let među zvijezde. Neka oni luduju i slave svaki naš uspjeh, no mi moramo biti čvrsto na zemlji i nastaviti vrijedno raditi jer tek smo počeli”.