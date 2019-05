IGOR BIŠĆAN OPET JE ARMADI POKAZAO ŠTO ZNA: Nekadašnji neprijatelj stao je uz bok najslavnijim trenerima u povijesti Rijeke

Rijetko tko bi se uopće išao hrvati s takvim pritiskom s tribina, svjesno ulaziti u situaciju u kojoj sve što napraviš zapravo ne valja u njihovim očima, od početka u ulozi dežurnog krivca

“Nikad oprostiti! Nikad zaboraviti! Igore, odlazi”. Takvim je porukama riječka Armada dočekala novog trenera Rijeke Igora Bišćana prošle jeseni. Omiljeni dugogodišnji trener Matjaž Kek otišao je nakon punih pet sezona na klupi Riječana, dva osvojena Rabuzinova sunca i prvenstva Hrvatske koje je zauvijek ušlo u povijest kluba s Rujevice.

Predsjednik Rijeke Damir Mišković i Armada već neko vrijeme ratuju, a dovođenje Igora Bišćana na mjesto trenera mogli navijači protumačiti i kao svojevrsno Miškovićevo “pokazivanje mišića”. Pogotovo zato jer je Bišćan za svojih igračkih dana zauvijek ušao u riječku “crnu knjižicu”.

Ukradeno prvenstvo

Derbi Croatie i Rijeke igrao se 1998. godine na Maksimiru. Igor Bišćan imao je tad 20 godina i bio mu je to jedan od premijernih nastupa u kasnije bogatoj nogometnoj karijeri. Croatia je na derbiju slavila visokim rezultatom 3:0, a Bišćan je zabio svoj prvijenac. Pošto su golovi za obrambene igrače i zadnje vezne prava rijetkost, žestoka je bila njegova proslava. Toliko žestoka da je prema navijačima Rijeke gestikulirao tako što im je pokazao – muda. Rijeka je te sezone trebala postati prvak Hrvatske, no titulu joj je Croatia uzela pred očima zbog kontroverzne odluke sudaca u posljednjem kolu kad je na Rujevici gostovao Osijek. U tom kontekstu Bišćanova gesta poprima još teže posljedice.

“Ponovit ću ispriku, bilo je to davno, ne sjećam se točno geste. Ispričavam se još jednom, pripisao bih to godinama, bio sam mlad, nezreo i nepromišljeno sam reagirao. Ako se još netko osjeća uvrijeđenim zbog toga, ispričavam se. Na meni je da svojim radom i ponašanjem dokažem i pokažem da sam kao osoba i kao trener dovoljno dobar. Taj događaj je iza svih nas. To je bilo davno i mislim da zbog toga neće biti problema”, rekao je Bišćan kad ga je Rijeka službeno predstavila u listopadu prošle godine.

Sam protiv svih

Momčad je bila u krizi, a navijači protiv njega. Za njih je još uvijek on bio neprijatelj broj 1. Uz sav taj pritisak preostalo mu je samo jedno – skupljati bodove kad oprost već nije mogao dobiti. I skupio ih je i više nego što su mnogi očekivali. Ostatak jeseni bio je fantastičan za Riječane. Devet utakmica bez poraza uz samo jedan remi, i to na Poljudu protiv Hajduka. Pao je u velikoj riječkoj seriji i Dinamo na Rujevici te je već u toj utakmici najavljeno da Rijeka pod Bišćanom može igrati protiv svakoga ravnopravno u HNL-u.

Doduše, Hajduk i Dinamo spremili su osvete. Katastrofalan poraz na Poljudu 4:0 Rijeku će još dugo boljeti, a i Dinamo im je vratio s 3:1 na Maksimiru. Nije toliko čudno da je Rijeka imala oscilacije u rezultatima, pogotovo ako znamo da par ozljeda ključnih igrača mogu značajno oslabiti momčad. No što se više bližio kraj sezone i dok su se Hajduk, Osijek i Gorica borili za svaki boda da ne bi li otišli u Europu,

Nogometni karneval na Korzu

Riječani su se zacementirali na drugo mjesto i pripremali se za jedinu utakmicu koja bi mogla učiniti ovu sezonu posebnom – finale kupa. S druge strane Učke vratili su se Riječani s trofejem na Korzo. Na pitanje što je pripremio za utakmicu objektivno boljeg protivnika (ipak se govori o povijesno dobrom Bjeličinom europskom Dinamu) odgovorio je: “Ma, ništa posebno”.

Više od 20 godina nakon što je Armadi pokazao muda na Maksimiru u euforiji, s ne baš najljepšim namjerama, opet joj je pokazao muda. Ovaj put na najbolji mogući način: Rijetko tko bi se uopće išao hrvati s takvim pritiskom s tribina, svjesno ulaziti u situaciju u kojoj sve što napraviš zapravo ne valja u njihovim očima, od početka u ulozi dežurnog krivca.

Rabuzinovo sunce i drugo mjesto u prvenstvu. Bišćan je svoje napravio, teško da je mogao više. I sasvim dovoljno mu se njegovi grijesi iz prošlosti oproste.