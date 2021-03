Izbornik hrvatske U-21 nogometne reprezentacije Igor Bišćan objavio je popis kandidata za nadolazeće U-21 europsko prvenstvo koje počinje. Evo na koga izbornik Bišćan računa za ovo važno natjecanje za našu mladu reprezentaciju:

Vratari: Adrian Šemper (Chievo), Dominik Kotarski (Ajax), Ivan Nevistić (Rijeka)

Braniči: Borna Sosa (Stuttgart), Domagoj Bradarić (Lille), Marin Šverko (Saarbrücken), Joško Gvardiol (Dinamo), Martin Erlić (Spezia), Krešimir Krizmanić (Gorica), Mario Vušković (Hajduk)

Vezni igrači: Nikola Moro (Dinamo Moskva), Lovro Majer (Dinamo), Kristijan Bistrović (Kasimpasa), Darko Nejašmić (Hajduk), Mihael Žaper (Osijek), Bartol Franjić (Dinamo), Luka Sučić (RB Salzburg)

Napadači: Luka Ivanušec (Dinamo), Sandro Kulenović (Rijeka), Petar Musa (Union Berlin), Dario Špikić (Gorica), Dario Vizinger (Wolfsberger), Marko Divković (Dunajska Streda)

🇭🇷🗒️ U-21 head coach Igor Bišćan presents #Croatia squad list for the upcoming #U21EURO in Hungary/Slovenia! 🤞#BeProud #Family pic.twitter.com/1aQHGseZfD

— HNS (@HNS_CFF) March 9, 2021