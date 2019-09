IDEMO SADA REALNO. KOLIKO ZAISTA VRIJEDI DANI OLMO? Dinamu bi se zbog Španjolca moglo dogoditi nešto nezamislivo

Priča o transfer-cifri od 40 milijuna eura u HNL-u kod mnogih će izazvati podsmjeh

“Smatram da je ta cifra previsoka. Ne zbog toga što mislim da vrijedim manje, nego zbog činjenice da ipak igram u hrvatskoj ligi, a strani klubovi na to obraćaju pozornost. Realno, teško je da neki igrač u HNL-u dostigne takvu cijenu. Ne mogu tvrditi što će biti u budućnosti, ali mislim da je to malo previše”, rekao je to nedavno najskuplji igrač u povijesti Prve HNL i najveća zvijezda Dinama, Španjolac Dani Olmo.

I kada to kaže, apsolutno je u pravu. Dinamo je do sada bio jedini klub koji je prodavao igrače po cijenama većima od 20 milijuna eura, dok u se ostali klubovi, konkretno Hajduk i Rijeka, mučili da navuku desetak milijuna eura za svoje najdragocjenije izdanke. Priča o transfer-cifri od 40 milijuna eura u HNL-u kod mnogih će izazvati podsmjeh, ali usudit ćemo se reći, možda ne bi trebala.

Drastičan porast vrijednosti

Olmo je ovoga ljeta, mislili su mnogi, trebao srušiti transfer-rekord Dinama s odštetom od 30 milijuna eura, ali ostao je. I dogodilo se ono što su mnogi predviđali, pa tako i autor ovog članka u svojim ranijim uratcima, Olmo je eksplodirao i cijena mu je drastično narasla. I to za 15 milijuna eura. Dečko je prije nekoliko dana bio procijenjen na 15 milijuna eura, ali je plasmanom u Ligu prvaka i izvanserijskim nastupima u mladoj španjolskoj reprezentaciji i Dinamu, te sve većim interesom bogatih europskih velikana, njegova cijena udvostručena i sada vrijedi 30 milijuna eura.

Što to znači? U svijetu nogometnog biznisa, odnosno transferiranja igrača, inicijalna cijena je upravo to – inicijalna cijena, ali ona je sklona drastičnom porastu jednom kada se krene u pregovore. To što je Olmu inicijalna cijena 30 milijuna eura ne znači da će ga potencijalni kupci dobiti baš za tu cijenu, štoviše, što je igrač bolji, što ima jači ugovor podebljan kojekakvim klauzulama koje garantiraju bonuse, što ga više klubova potražuje, što se više o njemu piše, to mu se cijena dodatno povećava. Nemojte se previše šokirati ako jednog dana, eto možda već i sada, vidite da bi Olmova realna vrijednost mogla biti, recimo 60 ili 70 milijuna eura.

Olmo bolji od Liverpoola

Pretjerujemo? Pa možda i ne baš. Dečko je to koji s 21 godinom na leđima, dakle, tek je na početku karijere i još ima dosta godina pred sobom da se u potpunosti profilira, ima ulogu nositelja i čovjeka koji radi prevagu u jednoj maloj momčadi i to goropadnoj Ligi prvaka. Olmo je demonstrirao sve svoje kvalitete i to baš u utakmici u kojoj nije niti zabio niti asistirao, onoj protiv Atalante u prvom kolu Lige prvaka. Sudjelovao je u kreaciji čak triju od četiri gola Dinama, a usput je stigao briljirati dodavanjima, driblinzima, minijaturama i prije svega sjajnoj kombinatorici sa suigračima. Nesebičan, mentalno izrazito jak, lider, vrstan tehničar, dodavač i prema potrebi egzekutor. Polivalentan, okretan, brz i agilan, inteligentan i snalažljiv, pronicljiv i požrtvovan, odlučan i predan… Možemo do sutra opisivati Olma, a teško ćete se složiti da ne govorimo istinu.

Protiv Atalante nisu bili potrebni golovi i asistencije, čovjek je u jednoj utakmici potvrdio kako zaslužuje sve ove preostale epitete koje smo sada nabrojali. Protiv Atalante je Olmo sam imao deset driblinga. Stavit ćemo u kontekst, Liverpool je u cijeloj utakmici imao devet uspješnih driblinga, Atletico isto devet, Tottenham osam kao i Leipzig, Zenit je imao sedam, Valencia šest kao i Salzbug. Elem, svi su oni imali manje uspješnih driblina od jednog igrača Dinama.

Presedan

Pazite sada ovo. Olmo je dobio čak 19 duela od 27, a četiri je puta oduzimao loptu, pričamo o ofenzivnom veznjaku, a ovo je statistika defenzivaca. Imao je 82 posto točnih dodavanja i pet je puta iznudio prekršaj. Statistika kao iz snova, a dečko je tek počeo svoj put u Ligi prvaka i kako se sada čini Dinamo će odigrati još dosta kvalitetnih partija s Olmom u ekipi.

Vratimo se sada na uvodnu rečenicu ovog članka. Dinamu bi se, najozbiljnije, mogao dogoditi presedan. Na stranu sada Olmova skromnost, on doista vrijedi više od 30 milijuna eura, ako ne i 60 milijuna eura i “modri” se ne bi trebali previše ustručavati oko cjenkanja. Dinamo u svojim redovima ima doista posebnog igrača, posebnijeg od, usuđujemo se reći, Luke Modrića, a to bi svakako trebao dobro naplatiti.