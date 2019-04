IBRAHIMOVIĆ ZABIO ZA POBJEDU, NO I NAŠAO SE U SREDIŠTU SKANDALA: Zlatan je u sjajnoj formi, ne samo golgeterskoj

‘Nije me briga. Ne prihvaćam njegovu ispriku’

Zlatan Ibrahimović nastavio je terorizirati suparničke obrane, a njegov Los Angeles Galaxy upisivati pobjede u MLS. U utakmici protiv Real Salt Lakea švedski je napadač bio autor posljednjeg gola na utakmici kojom je proslavljena 2-1 pobjeda, a zabijeni gol bio je njegov osmi u sedmoj prvenstvenoj utakmici sezone.

Galaxy nakon devet odigranih susreta ima omjer od sedam pobjeda te jednog remija i poraza, ali ovo posljednje slavlje ostalo je zasjenjeno situacijama koje su se događala tijekom dvoboja i nakon njega. I tu je glavnu ulogu ponio Ibrahimović.

Što se događalo rekao je dugogodišnji igrač Manchester Cityja i QPR-a, nigerijski branič Nedum Onuoha priznavši da je dobrim dijelom utakmice trpio teror proslavljenog strijelca koji mu je prijetio i ozljeđivanjem.

Neprihvatljivo ponašanje

“Ono što se na terenu događa ondje i ostaje. Volim se osjećati živim. Volim dvoboje, volim kad me razbude i pokrenu. Znam kakav sam, kad sam ljutit igram dobro”, izjavio je nakon utakmice Ibrahimović koji je prije proslave gola unio Onuohi u lice, a čini se s njime imao i novu rundu sukoba u svlačionici.

“Došao se ispričati za ono što mi je govorio. To je čovjek koji je zaštitno lice MLS-a, kako sam sebe naziva, tako on igra? Nije me briga. Ne prihvaćam njegovu ispriku. To je neprihvatljivo”, pojasnio je Nigerijac, a prenosi portal Goal.