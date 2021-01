Talijanski Inter u utorak je svladao velikog rivala Milan i plasirao se u polufinale Kupa, a nakon te utakmice najviše se priča o žestokom sukobu prve zvijezde Rossonera Zlatana Ibrahimovića s napadačem Intera Romeluom Lukakuom.

TEŽAK INCIDENT NA DERBIJU MILANA I INTERA: Brutalan sukob Zlatana i Lukakua – ‘Je*em tebe i tvoju ženu… Vrati se svom voodoo s*anju’

Stasiti golgeteri dohvatili su se na terenu, a da ne dođe do teškog fizičkog obračuna spriječili su ih suigrači obaju momčadi. Incident se nije zaustavio samo na travnjaku, igrači su nastavili s verbalnom raspravom i na putu do svlačionice, a kako talijanski mediji prenose pale su doista teške riječi.

“Vrati se svom voo-doo s*anju, magarče mali”, rekao je navodno Zlatan belgijskom napadaču i još mu je, kako kažu, spominjao majku, a ovaj mu nije ostao dužan. “Ma je*em i tebe i tvoju ženu. Ti ćeš spominjati moju majku”, odvratio mu je Lukaku…

Dan nakon tog sukoba Ibrahimović se oglasio na Twitteru i objavio poruku u kojoj naglašava da nije rasist, ali i napisao rečenicu koja se može shvatiti kao provokacija usmjerena prema Lukakuu.

“U ZLATANOVOM svijetu nema mjesta za RASIZAM.

Svi smo ista rasa – svi smo jednaki !!

Svi smo IGRAČI, neki bolji od drugih”, napisao je Ibrahimović.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

