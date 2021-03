IBRAHIMOVIĆ PONOVNO U ŠVEDSKOJ REPREZENTACIJI? Legendarni Zlatan će igrati u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Slavni švedski napadač Zlatan Ibrahimović (39) vraća se u nogometnu reprezentaciju svoje zemlje za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, objavio je švedski FotbollDirekt.

O Ibrahimovićevom povratku u nacionalni dres nagađa se već duže vremena, a sada je gorespomenuti medij objavio da će se njegovo ime naći na popisu izbornika Jannea Anderssona za nadolazeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Zlatan Ibrahimovic, top scorer in Serie A for league-leading AC Milan, is hinting at a return to Sweden duty at the age of 39… pic.twitter.com/fSwpoP8F7B

