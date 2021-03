Legendarni Zlatan Ibrahimović otkrio je što se mora dogoditi da još jednu sezonu ostane u Milanu.

“Ja sam Zlatan. Osjećam odgovornost i da sam vođa momčad. Nikada nisam zbog neke momčadi osjećao toliki entuzijazam kao zbog ove. Želim ih učiti i biti vođa. Kada nešto kažem drugi odmah odgovore kako će to napraviti. Dana sam želio biti u Veroni., kada jedan dan nisam s momčadi to mu je isto kao kad ne vidim djecu”, kazao je Ibrahimović u intervjuu za Raijevu emisiju Che Tempo Che Fa.

“Hoću li ostati u Milanu iduće sezone? Ako Maldini želi ja sam za. Ima još puno do kraja sezone. Puno je utakmica ostalo. Uvijek idemo na pobjedu”, dodao je te je rekao par riječi o svojoj karijeri.

