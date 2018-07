IBRAHIMOVIĆ OPET BRILJIRA: ‘Velik sam, ali sam poput nindže. Kad bih želio mogao bih igrati košarku s LeBronom’

Švedski nogometaš opet je dao jednu od onih svojih izjava

Nakon što je kroz sedam utakmica travnja i svibnja propustio terorizirati protivničke golmane pa je postigao tek jedan zgoditak, Zlatan Ibrahimović vratio se starim navikama i opet je prijetnja čuvarima mreža po MLS-u. Izuzev utakmice protiv Timbersa u kojoj je nastupio u skromnijoj minutaži, švedski napadač zabio je baš na svakoj od posljednjih šest utakmica, dapače, postigao je u njima devet golova.

A kad Ibrahimović briljira na terenu, briljira i izvan njega pa je tako u razgovoru za jednu ESPN-ovu emisiju pričao (i) o dolasku LeBrona Jamesa, ponajboljeg košarkaša današnjice, u Lakerse, NBA klub iz Los Angelesa.

Nogomet je veći sport

“Naravno da ću ići pogledati kako igra košarku. Ne znam je li on zainteresiran za nogomet iako je to, uz svo dužno poštovanje prema košarci, veći sport. Mislim da je on nevjerojatan sportaš i da ono što radi i način na koji to radi… I ja sam velik poput njega, a baš kao i on, krećem se poput malenog nindže. To je izvrsno i nadahnjuje mnoge ljude.”

“Bavio sam se mnogim sportovima, a fenomenalan sam u svakom sa loptom. Da igram košarku, mogao bih je igrati sa LeBronom”, poručio je Ibrahimović.