IBRAHIMOVIĆ ODABRAO KLUB I VJEROJATNO PRESUDIO VATRENOM: Evo što Zlatanov dolazak znači za Dalićeva miljenika

Čini se kako je saga oko novog kluba Zlatana Ibrahimovića konačno pri kraju ili je možda čak gotova. Legendarni Šveđanin je, prema tvrdnjama Gianluce Di Marzija, odabrao AC Milan za svoj novi klub i trebao bi potpisati u siječnju.

Di Marzio tvrdi kako će pregovori realizirati već ovoga vikenda, a do konca sljedećeg tjedna bi valjda sve trebalo biti gotovo. Detalji ugovora za sada nu nepoznati, a nagađa se kako je Zlatan ipak pristao na ugovor od pola godine i produljenje ako zadovolji na još godinu dana. Bilo je natezanja oko ugovora, pisalo se ranije, jer je Zlatan tražio odmah ugovor na godinu i pol, a Milanu je to bio velik rizik.

Ibrahimović ima lijepu povijest s Milanom, igrao je tamo od 2010. godine do 2012. godine i u svojoj drugoj sezoni zabio je 28 golova te je s njim posljednji put Milan uzeo naslov prvaka.

Gotovo je s Rebićem?

“Potpisat ću za momčad koja ponovno uči pobjeđivati, želi oživjeti svoju povijest i traži izazov. To je jedini način da pronađem dovoljno motivacije i ponovno iznenadim onim što mogu. Nogometašu nije važno samo u kojoj ekipi igra, mora se poklopiti puno toga, čak i zahtjevi moje obitelji. Uskoro se vidimo u Italiji”, rekao je nedavno Ibrahimović i zapravo je potvrdio svoj dolazak u Milan, iako nije otkrio za koga će potpisati.

No, dolazak Zlatana Ibrahimovića znači da će Milan vjerojatno otpisati Antu Rebića. Hrvatski reprezentativac i miljenik izbornika Zlatka Dalića nije se snašao u crveno-crnom dresu. Ove sezone odigrao je samo 177 minuta za Milan, a nema niti jednog gola niti asistencije na svom kontu. Posljednja informacija talijanskih medija vezana za Rebića bila je da će ga Milan vratiti nazad u Eintracht, odakle je stigao na dvogodišnju posudbu i to samo ako u klub stigne Ibrahimović, a čini se da će uskoro stići.

Nedavno je i Zvonimir Boban potvrdio kako se Rebić ne snalazi. “On je iznimno brz, a za to mu treba prostora. Talijanski nogomet je drukčiji od njemačkog. Protiv Napolija mu je išlo dobro, ali se odmah ozlijedio. Trenira odlično i sve radi kako bi uvjerio trenera da više igra. Serie A je teška, mnogi igraju 3-5-2 i on pati ako ima malo prostora”, priča Boban. I to bi, dakle, zaista moglo biti to od Rebića i epizode “Milan”.