IBRA OTKRIO MOURINHOV NAČIN RADA: Portugalski stručnjak jednom ga je ‘rastavio’ pred suigračima, Zlatan mu je znao odgovoriti

‘Trebala mi je biti uručena nagrada za najboljeg igrača u Italiji…’

Zlatan Ibrahimović i Jose Mourinho njegovali su poseban odnos, pa je portugalski menadžer posegnuo i u Manchester Unitedu za švedskim napadačem kojeg je vodio u milanskom Interu. Da je taj odnos bio ikakav drugačiji, a ne korektan i pun poštovanja, sigurno se Ibrahimović ne bi pridružio Mourinhu u trenucima kad je mogao birati klub u kojem će igrati, no bilo je i u njihovom odnosu svakakvih epizoda.

Jedne takve prisjetio se Ibrahimović u razgovoru za Mirror kojem je potvrdio da sve ono što Mourinho kaže u medijima o nekome je sve ono što je taj netko od njega već čuo u direktnom obraćanju. Pridodao je svemu i jedan trenutak kad je na svojoj koži osjetio Mourinhovu kritiku.

Na udaru njegove kritike

“Ja sam se našao u jednoj situaciji za vrijeme igranja u Interu. Odigrali smo loš prvi dio i on me pred cijelom momčadi za vrijeme poluvremena kritizirao. Trebala mi je biti uručena nagrada za najboljeg igrača u Italiji i on je rekao: ‘Kad se popneš na tu pozornicu da primiš priznanje, trebao bi osjećati sram. Ovako kako sada igraš, ti tu nagradu ne zaslužuješ.'”

“To što on kritizira igrače nije novost. Stvar je u tome kako to prihvatite. Ja? Ja sam si rekao: ‘Izaći ću van i pokazati mu da mogu više i bolje’.