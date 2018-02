I MAMIĆ JE DIGAO RUKE OD DAVORA ŠUKERA: Brend više nije ničiji frend! ‘Postao je pijun kojeg se polagano počinju rješavati u HNS-u’

Goran Vlaović je za Net.hr komentirao promjene koje su se dogodile unutar HNS-a

Čini se kako su konačno došle promjene u HNS-u. Usvajanjem “Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji” radnih mjesta Ureda HNS-a, koji definira novo ustrojstvo unutar Saveza, predsjednik Davor Šuker je, de facto, razvlašten. Šuker je, naime, doznao nakon što se vratio u Hrvatsku s produženog odmora da više nema apsolutnu moć u Hiltonu.

I to je ono što ga smeta. Kako sad stvari stoje, Izvršni odbor HNS-a za Šukera ima novu funkciju na kojoj neće imati značajnije ovlasti. Poznato je da Šuker voli putovati po svijetu. Brend je često van Hrvatske, uživa putovati, pa čak i onda kad bi trebao biti u domovini. Više Šuker, naime, putuje nego što se bavi aktualnim problemima u hrvatskom nogometu.





IO namijenio novu ulogu Davoru Šukeru

Sad će to i formalno moći raditi, ta uloga, naime, namijenjena mu je od strane IO-a HNS-a. E sad, pitanje je hoće li se samo formalni predsjednik pomiriti s tom ulogom, s promjenama, hoće li njegov ego to podnijeti?

Ukoliko se Šuker nikako ne bi pomirio s novim stanjem u Savezu, odnosno novim odnosom snaga, svojom novom ulogom, morat će otići iz Saveza. Nema baš puno izbora. U Savezu su mu okrenuli leđa. Zapuhali su neki novi vjetrovi.

U fokusu su neki novi ljudi poput Marijana Kustića, direktora za natjecanje, infrastrukturu i razvoj HNS-a koji bi mogao postati novi šef Saveza i Ivana Heraka, novog HNS-ovog menadžera za strateška planiranja, marketing i fondove EU.

Herak i Kustić – trn u oku nekadašnje Zlatne kopačke

Obojica su po dobivanju najvažnijih ingerencija u Savezu postali moćni, a samim time i trn u oku Davora Šukera koji se nikako ne može pomiriti s činjenicom da novi sponzorski ugovori nisu pod njegovim odlukama. Po novome, predsjednik HNS-a nema pravo samostalno popisati nijedan ugovor čija vrijednost prelazi 100 tisuća kuna.

Iako on ima sposobnost i ime i dalje dogovoriti nove poslove za HNS, nove sponzore. Jer, Šuker je i dalje veliko i cijenjeno nogometno ime u europskom i svjetskom nogometu, bivša Zlatna kopačka, koji je taj svoj status, ruku na srce, izgubio kod hrvatske nogometne javnosti i postao omraženi predsjednik koji u svojoj dosadašnjoj vladavini i nije Bog zna što napravio za dobrobit hrvatskog nogometa, kako to navijači ističu…

“Činjenica je da čim se ovakve stvari događaju u Savezu i izlaze na površinu, situacija u Hiltonu i nije baš dobra”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr proslavljeni bivši Vatreni, čovjek koji se zalaže za promjene u hrvatskom nogometu Goran Vlaović i nastavio:

“Situacija u Savezu nije dobra već duže vrijeme. Po svemu sudeći, ispada da će Šuker biti zapravo samo jedan pijun koji je odradio ono što je trebao odraditi, a to je da zadrži tu svoju poziciju, a samim time i vlast HNS-a u rukama onih koji su ga instalirali na tu poziciju zbog svojih interesa. Po ovome što se događa sad u Savezu, čini se kako se Šukera polagano počinju rješavati. Premalo je vremena prošlo od kad je Šuker ponovno izabran za predsjednika, da bi mogli govoriti o nekim konkretnim promjenama u HNS-u. Ali, jedna stvar koja je bitna u čitavoj ovoj priči oko HNS-a nije se promijenila. A to je demokratičnost. Više smo puta naglašavali u razgovorima da ta priča oko izbora predsjednika u Savezu, vodstva, nije poštena. Sad vidimo u biti koliko je to bilo nepošteno. Sve se najbolje vidi u tome tko su sve postali podpredsjednici Saveza, tko je sve postao nekakav čimbenik u Hiltonu. To su i dalje većinom oni ljudi koji su odlučivali hoće li se Dario Šimić uopće kandidirati za mjesto predsjednika HNS-a. Odnosno, koji su odlučivali hoće li se on uopće i moći kandidirati. To je očajno”.

Mamić mirno prihvatio činjenicu da se promjene moraju dogoditi

Vlaović je na kratko zastao, uzeo dah i kazao:

“Znate što mene, u biti, najviše muči? Upravo to što netko sa strane, tko čak i ima ozbiljni program, ne može doći niti blizu Savezu. Mi smo to znali i ukazivali. S nekim ljudima sam na prezentacijama imao priliku i osobno razgovarati, a oni sad sjede tamo. I to na zvučnim funkcijama. Na to mogu samo kazati – fuj”.

U nogometnim krugovima sve se glasnije priča kako je od Šukera ruke digao i Zdravko Mamić, čovjek čiji je on proizvod na mjestu predsjednika. Upravo ga je Mamić ustoličio na tu funkciju, a sad od njega pere ruke. To dovoljno govori o namjerama i karakteru glavnih aktera ove sumrak snage koju hrvatski nogomet već godinama doživljava…

“Sve ovo što se događa, bilo je i više nego logično da će do toga doći. E sad, koliko je Herak moćan da istisne Šukera ili Kustić, o tome bi se dalo raspravljati. Ne mislim da, primjerice Herak, ima tu snagu i moć i da kao takav bilo što radi protiv Šukera kako bi ga otjerao iz Saveza.

Mamić je mirno prihvatio činjenicu da se promjene u Savezu moraju dogoditi, a očito su mu Kustić i suradnici lagodnija opcija od Darija Šimića ili nekog trećeg kandidata koji bi radili na tome da ti i takvi odu iz hrvatskog nogometa. U Hiltonu su zapuhali neki novi vjetrovi.

Koliko jaki, vrijeme će pokazati. No, jedno je sigurno. Promjene u HNS-u dogodile su se, samo je pitanje kako će te promjene utjecati na sve one koji su još uvijek u Savezu, a kojima tu, ruku na srce, nikako nije mjesto.