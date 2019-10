I DALJE NAM JEDNA STVAR NIJE JASNA: Dalić opet nije pozvao jednog od najopasnijih igrača, a tu su neki koji možda ne bi trebali biti

Ne možemo se ne zapitati, kako to da na popisu još uvijek nema ponajboljeg i svakako najmodernijeg beka

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis kandidata za listopadske utakmice protiv Mađarske i Walesa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. godine. Na popisu je ponovo veznjak Barcelone, Ivan Rakitić, koji je propustio zadnje tri utakmice hrvatske vrste.

Rakitić je zbog ozljede propustio lipanjsku utakmicu protiv Walesa, a nije ga bilo niti protiv Slovačke i Azerbajdžana jer je sređivao situaciju u klubu, što god to značilo. Aktualni svjetski doprvaci okupit će se u ponedjeljak, 7. listopada u Splitu kako bi započeli pripreme za okršaje s Mađarskom i Walesom na putu prema Europskom prvenstvu 2020. godine. Susret s Mađarima na rasporedu je u četvrtak, 10. listopada na Poljudu, a “Vatreni” u subotu putuju prema Cardiffu, gdje će u nedjelju, 13. listopada odmjeriti snage s Velšanima. Mađari su u Budimpešti svladali Hrvatsku 2:1, dok je istim rezultatom Hrvatska pobijedila Wales u Osijeku.

Listopadske oglede Dalićevi izabranici dočekuju kao prvoplasirana momčad Skupine E sa 10 bodova, s bodom ispred Slovačke i Mađarske te četiri ispred Walesa, a za ovu akciju Dalić je pozvao sljedeće igrače.

Vratari: Dominik Livaković (Dinamo), Lovre Kalinić (Aston Villa), Simon Sluga (Luton Town). Braniči: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Augsburg), Borna Barišić (Rangers), Matej Mitrović (Club Brugge), Dario Melnjak (Rizespor), Mile Škorić (Osijek), Karlo Bartolec (Kobenhavn).

Vezni igrači: Luka Modrić (Real Madrid), Ivan Rakitić (Barcelona), Mateo Kovačić (Chelsea), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozović (Inter), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (CSKA Moskva).

Napadači: Ivan Perišić (Bayern), Ante Rebić (Milan), Bruno Petković (Dinamo), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Oršić (Dinamo).

Pretpozivi: Marko Rog (Cagliari), Dino Perić (Dinamo), Filip Bradarić (Hajduk), Mijo Caktaš (Hajduk).

Gdje je Domagoj Bradarić?

E sada, ne možemo se ne zapitati, kako to da na popisu još uvijek nema ponajboljeg i svakako najmodernijeg beka, Domagoja Bradarića. Možda je mlad, ali Bradarić je standardni član prve postave francuskog prvoligaša Lillea za koji je ove sezone nastupao već sedam puta, među kojima je bio i nastup u Ligi prvaka, te je upisao i jednu asistenciju. Riječ je o izrazito prodornom, modernom beku, koji igra po cijeloj okomici i moguće ga je sjajno iskoristiti kod “overlapa”, što je jedan od najčešćih mehanizama koje Vatreni koriste. Bradarića krasi i dobar dribling, agilan je, ali ima ono što gotovo niti jedan igrač u reprezentaciji nema – izrazito precizan, instinktivan i oštar centaršut. Bradarić obožava igrati duge lopte, ima prirodni talent kada su u pitanju centaršuti i aktivno sudjeluje u igri. OK, slab je pri oduzimanju lopte, nije pretjerano sklon kratkoj distribuciji i zna biti brzoplet, ali stvar je to iskustva, stila igre, pozicije…

Zašto nije barem na širem popisu, na klupi, ako ne i u prvoj postavi, to ne znamo, ali ne dvojimo da bi bio veliko pojačanje za momčad Zlatka Dalića.

Perić pun pogodak

Pohvalno je što je barem pretpoziv uputio Dini Periću, za kojeg pak možemo reći da igra puno moderniji nogomet od dvojice koja Daliću trenutno igraju u prvoj postavi. Zahvaljujući Nenadu Bjelici i njegovu sustavu Perića se, iako je izrazito visok, može okarakterzirati kao stopera koji može pokrenuti igru, odnosno započeti napad, pa čak i pogurati na poziciju defenzivnog veznog, što je igrao protiv Atalante i naprosto oduševio. Perić je u strahovitoj formi, ponajbolji je stoper Prve HNL i Dinama. Možda ne bi bilo zgorega pokušati s nešto s njim i, recimo, Matejem Mitrovićem, koji je često vrlo podcijenjen, a zapravo je vrlo moderan, skočan i pokretljiv branič, koji kao i Perić, može iznijeti loptu i pokrenuti napad, a to je nešto što bi Daliću i njegovim veznjacima moglo olakšati život.

Zašto Duje Ćaleta-Cara nema to ne znamo. Možda je još u kazni jer je proljetos odbio igrati za mladu reprezentaciju, možda jednostavno ne odgovara Dalićevim idejama, možda zato što nema kontinuitet u Marseilleu… Puno je razloga, ali činjenica je kako je Ćaleta-Car, uz dužno poštovanje bolji “fit” za reprezentaciju od pojedinih igrača koji su već na popisu. Na popisu nema niti desnog beka Hajduka, Josipa Juranovića, iako je u sjajnoj formi, a Dalić na toj poziciji ima samo Karla Bartoleca.

Problem s Lovrenom

OK, apsolutno je na izborniku da odluči koga će zvati i tko će mu igrati, mi se možemo samo zapitati i analizirati moguće probleme, pa se evo pitamo što će napraviti s Dejanom Lovrenom? Čovjek je to na kojem je Dalić gradio obranu, a sada je već dosta dugo marginaliziran u Liveproolu. Podatak koji bi trebao užasavati Dalića jest da Lovren ove sezone nije odigrao niti jedne sekunde za Liverpool. Tip na kojem Dalić temelji obranu momčadi vjerojatno neće tako skoro zaigrati, osim ako se netko na njegovoj poziciji ne ozlijedi, a svakim tjednom sve su manje šanse da se vrati u formu i povrati stari status. Je li vrijeme za promjenu statusa u reprezentaciji, u kojoj bi po definiciji trebali igrati samo igrači koji su u optimalnoj formi, to ostaje na Daliću.

Izbornik je bio razuman kada je u pitanju promjena vratara pa se na golu može očekivati Livaković, ali opet pitamo se zašto je Lovre Kalinić i dalje tu? Čovjek je treći vratar Aston Ville i nije bio na vratima svog kluba od, pazite sada, veljače ove godine, što automatski znači kako ove sezone nije, kao niti Lovren, odigrao niti sekunde. Treba li možda Kalinća u reprezentaciji zamijeniti, evo recimo, Hajdukovim, Josipom Posavecem? Isto možemo reći i za pretpoziv Marku Rogu, koji je možda našao klub u kojem nešto može napraviti s karijerom, ali za sada nije odigrao dovoljno da bi se moglo reći je li u formi ili nije. Međutim, za Nikolu Moru se može reći da je u formi i da igra sjajno, a eto, nije čak niti na pretpozivu.

Ovo sve su zapravo sporedni problemi, osim onog s Lovrenom, taj je podosta velik, a najvažnije je da Dalić ima Perišića, Rebića, Petkovića, Modrića, Rakitića, Brekala, i ostale udarne igrače u formi i na raspolaganju, ipak možda bi se nešto pozitivno dogodilo kada bi im se pridružili i ostali igrači s optimalnom formom. Tko zna.