HVALEVRIJEDNA GESTA DINAMA: ‘Modri’ osnovali zakladu ‘Nema predaje’ i odmah donirali milijun kuna. Evo za što će se koristiti

Aktualni prvak Hrvatske, zagrebački Dinamo ponosno je predstavio u utorak na svom Maksimiru novoosnovanu zakladu “Nema predaje”. Riječ je o zakladi koja će pomagati bivšim igračima, mladima, hendikepiranim osobama, navijačima i svima kojima je pomoć potrebna.

Isto tako, Dinamo je odmah zakladi donirao milijun kuna, a vrijedi spomenuti i kako će sve aktivnosti, projekte, natječaje koje financira, objavljivati transparettno u skladu sa statutom i ciljevima zaklade. Tijekom godine javno će na internetskoj stranici biti objavljeni programi i natječaji putem kojih će zaklada pomagati pojedincima i udrugama.

“Upravo ova zaklada govori da je aktivnost Dinama i na ovom planu. I do sada smo bili vrlo aktivni na ovom humanitarno-socijalnom planu. Osvojili smo 60 trofeja u povijesti, a osnivanje ove zaklade je nova medalja, novi trofej”, izjavio je na predstavljanju Dinama Mirko Barišić.

A imala je koju riječ o projektu i predsjednica Uprave Dinama, Vlatka Peras, koja će ujedno i upravljati zakladom.

“Cilj nam je da nogomet bude pristupačan svima. Da svi imaju iste mogućnosti. Pomagat ćemo one kojima je to najpotrebnije. Pozivam one koje voli Dinamo i koje rade u humanitarnom radu, da podrže rad zaklade”, poručila je, između ostaloga, Peras.