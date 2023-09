Nizozemska policija je morala upotrijebiti suzavce i jedincu s konjima kako bi zaustavila nerede navijača Ajaxa nakon prekinute utakmice s Feyenoordom.

Najveći derbi nizozemskog nogometa, ogled Ajaxa i Feyenoorda prekinut je u 55. minuti zbog izgreda domaćih navijača pri vodstvu Feyenoorda sa 3-0.

"De Klassieker" je prvi put prekinut koncem prvog poluvremena kada su navijači Ajaxa zasuli teren bakljama pri čemu je jedna pala vrlo blizu gostujućeg vratara Timona Wellenreuthera. Prekid je potrajao desetak minuta nakon čega je prvo poluvrijeme privedeno kraju. Međutim, u 55. minuti navijači Ajaxa su ponovo zasuli teren bakljama, nakon čega je sudac Serdar Gozubuyuk prekinuo utakmicu.

Uslijedio je i nastavak ispred Johan Cruijff Arene kada su navijači "kopljanika" pokušali ući u klupske prostorije, no u tome ih je zaustavila policija. Na interventnu policiju bacano kamenje, boce i baklje. Policija je tada odlučila upotrijebiti suzavac kako bi smirila mase.

"Nakon što je utakmica prekinuta navijači su provalili na glavni ulaz, međutim red je u međuvremenu uspostavljen," objavila je policija.

'Ljudi to rade namjerno, pitam se treba li stopirati sav profesionalni nogomet u Nizozemskoj'

O svemu se sada oglasio legendarni napadač Marco van Basten, jedan od ponajboljih nizozemskih igrača u povijesti koji je svoju karijeru započeo upravo u Ajaxu: "Imam li rješenje? Ne, nemam. Pitam se treba li stopirati sav profesionalni nogomet u Nizozemskoj. Samo da neredi prestanu. Da, mislim to, jer svaki put se dogodi nešto. Ovo je bila namjerna akcija.

Ljudi to rade namjerno. Sada je prekinuto natjecanje, ono najvažnije u Nizozemskoj. To jednostavno nije u redu. Ako se ne možemo normalno ponašati na stadionima, možda bismo jednostavno trebali prestati s tim. Očigledno drugačije nije moguće. Ne, prazni stadioni nisu opcija, vidjeli smo da to nema veze s nogometom u vrijeme korone.

Ako je spriječiti nerede toliko važno, onda bi političari od ovoga stvarno trebali napraviti problem. Sve je to ludilo. Ovo bi jednostavno trebalo biti 0:3 za Feyenoord, iako će oni reći da su mogli zabiti koji gol više. To je također u redu, onda neka bude 0:5", zaključio je vidno potreseni i uznemireni van Basten.

