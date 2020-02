Godoy je stigao u trenutku kad je odlazio Dani Olmo u velikom transferu

Htio ga je dovesti David Beckham u svoj klub u SAD-u, interesirao se i Chelsea, no Argentinac Matias Godoy izabrao je Dinamo.

Nije pogriješio, stigao je u klub koji je idealan za mlade igrače, a u svojim prvim nastupima za drugu momčad Modrih oduševio je u napadačkom dijelu. U intervjuu za RTL objasnio je razloge zbog kojih je odabrao baš Dinamo.

“To je bila odluka koju sam donio zajedno s obitelji, menadžerima i s ljudima koji me okružuju i mislim da je za mene bilo najbolje doći ovdje, da je to bilo ono što sam tražio. Došao sam ovdje jer sam želio napredovati, došao ovdje učiti i nastaviti razvijati nove stvari u igri. Došao sam ovdje kako bi se mogao dokazati svojim suigračima i ljudima koji me okružuju”, rekao je Godoy.

Nije u šoldima sve

Godoy je stigao u trenutku kad je odlazio Dani Olmo u velikom transferu. Upitan je je li ga privukao novac koji je Španjolac zaradio od transfera.

“Iskreno ne, ali sam vidio da ima mnogo jakih igrača pa sam shvatio da ljudi u klubu rade dobar posao. Zbog svega toga sam došao ovdje i donio tu odluku”, rekao je Godoy te usporedio najveće derbije u Hrvatskoj i Argentini.

“Iskreno, u cijeloj Argentini najveći je između Rivera i Boce. Ne može se usporediti ni s jednim na svijetu. Kad gledam Classico u Argentini, mislim da je to nevjerojatno i nema sličnog u cijelom svijetu”, iskren je bio Argentinac.

Bog Messi

Rekao je i koji je za njega najbolji argentinski nogometaš. Ne, nije Maradona.

“Za mene je Bog Messi, tako da se nisam ugledao na Maradonu nego na Messija. Ne samo u nogometu, već i kao na osobu jer je posložen i lako se poistovjetiti s njegovim discipliniranim i urednim životom koji vodi”, rekao je Godoy.

Godoy je za kraj otkrio i za koji klub bi želio igrati te pomalo iznenadio tom izjavom.

“U Boci, zbog svijeta u kojem žive ti ljudi, zbog ludosti koja tamo vlada cijelo vrijeme, zbog svih stvari koje znače nogomet u Argentini i mislim da je to najbolja ekipa na svijetu”, zaključio je mladi Argentinac od kojeg se u modrom dresu očekuju velike stvari.