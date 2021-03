Hrvatski 23-godišnji nogometaš Borna Sosa briljira ove sezone u dresu svojeg Stuttgarta u Bundesligi.

BORNA SOSA POKAZAO ZAŠTO JE MOŽDA I NAJBOLJI BEK BUNDESLIGE: Pogledajte kako je dvaput asistirao u velikoj pobjedi

U posljednjih sedam utakmica asistirao je sedam puta i prometnuo se u jednog od najboljih, ako ne i najboljeg lijevog beka u ligi.

Sosa je u posljednjoj utakmici, pobjedi Stuttgarta protiv Schalkea 5:1 upisao dvije asistencije i upao je u momčad kola po izboru njemačkog Kickera.

Leon Goretzka and Robert Lewandowski in Kicker's Bundesliga Team of the Week pic.twitter.com/Qp9SuKuFQ1

— Sextuple winners 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) February 28, 2021