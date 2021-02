U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Real Madrid je u Bergamu pobijedio Atalantu s 1-0 nakon što je domaćin od 17. minute igrao s igračem manje. Pogodak odluke zabio je Ferland Mendy u 86. minuti na asistenciju Luke Modrića.

NOGOMETNA ČAROLIJA LUKE MODRIĆA: Pogledajte što je hrvatski maestro sinoć radio u Ligi prvaka

Modrić je odigrao cijelu utakmicu i bio jedan od istaknutijih pojedinaca u pobjedničkoj momčadi, a Mario Pašalić je za Atalantu igrao od 30. minute kad je zamijenio ozlijeđenog Zapatu.

Veznjak Reala nakon utakmice dobio je bezbroj komplimenata navijača na društvenim mrežama.

“Ako uspijemo išta osvojiti ove sezone, trebali bismo sagraditi kip Kroosu i Modriću ispred stadiona. Svaku utakmicu igraju na jako visokoj razini. Šteta što imaju loš napad oko sebe”, “Hvala Bogu što postoje Kroos i Modrić”, “Modrić s 35 godina asistira u Ligi prvaka, dok Iniesta s 36 pokušava ostati bitan u japanskoj ligi”, “Najbolji vezni igrač na svijetu” i “Zbog njega uživamo dok gledamo nogomet”, neki su od komentara.

A koliko je bio dobar govori i to što ga ej Uefa izabrala u momčad tjedna Lige prvaka, dok je prema Sofa Scoreu odabran u idealnu momčad Lige prvaka nakon što su odigrane prve utakmice osmine finala.

Ferland Mendy, Cancelo, Sané & Bernardo Silva all hitting double figures 👏👏👏

How many points did you get this week? #UCLfantasy | @PlayStationEU | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2021