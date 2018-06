HRVATSKA NIKAD NIJE IMALA LAKŠI PUT DO FINALA SP-A: Evo što pobjeda Urugvaja znači za Vatrene

Rusija je u donjem dijelu ždrijeba SP-a

Urugvaj je u 3. kolu skupine A SP-a lako pobijedio domaćina Rusiju 3-0 i s prvog mjesta otišao u osminu finala turnira. Tako će Luis Suarez i društvo nokaut fazu igrati u gornjem dijelu ždrijeba, daleko od Hrvatske.

Što to znači za Hrvatsku? To znači da će u donji dio ždrijeba, gdje se nalaze i Vatreni, otići Rusija koja nije oduševila do sad na turniru. Domaćini SP-a, drugoplasirani u skupini A, igrat će protiv pobjednika skupine B u kojoj se za prvo mjesto bore Španjolska, Portugal i Iran. Upravo se taj par (pobjednik skupine B i drugoplasirani iz skupine A) križa s onim u kojem će najvjerojatnije biti Hrvatska…

Momčad Zlatka Dalića u utorak igra protiv Islanda i prvo mjesto može ispustiti samo ako uvjerljivo izgubi od Islanda, a Nigerijci razbiju Argentinu, što je nerealno za očekivati, koliko god Gauči bili uzdrmani.

Hrvatska protiv Francuske, Danske ili Australije u osmini finala

Bude li prva, Hrvatska će u nedjelju 1. srpnja u Nižnjem Novgorodu (u kojem je pobijedila Argentinu) igrati protiv drugoplasirane momčadi iz skupine D. Tamo se za prolazak bore Francuska, Danska i Australija i za očekivati je da će Francuzi biti prvi. Danci će proći ako ne izgube u srijedu od Francuske, ili ako Australija ne pobijedi Peru…

U slučaju poraza Danske, Australija prolazi s bilo kakvom pobjedom zbog bolje gol-razlike ili više zabijenih golova, jer se na SP-u prvo gleda gol razlika, a onda međusobni omjeri. Pobijedi li Francusku, Danska će biti prva, a u tom slučaju bi Hrvatska u osmini finala igrala protiv jednog od favorita prvenstva, što nikako nije dobar scenarij…

Preostala dva para osmine finala u dijelu ždrijeba u kojem je Hrvatska su pobjednik skupine F i drugoplasirana momčad skupine E, te pobjednik skupine H protiv drugoplasirane momčadi skupine G.

Za Hrvatsku je bolje igrati protiv Rusije

Meksiko bi s bodom protiv Švedske osigurao prvo mjesto u skupini F, a za očekivati je da će u skupini E druga biti Švicarska. O pobjedniku skupine H u izravnom dvoboju odlučivat će Belgija i Engleska, a drugo mjesto skupine H osvojit će Kolumbija, Senegal ili Japan.

Za Hrvatsku je bolje igrati protiv Rusije, iako je domaćin SP-a, iako će imati jaku navijačku podršku. Urugvaj, Danska i Francuska teži su protivnici od Rusa. Odigra li se do kraja sve prema očekivanjima, a ona su da Brazil pobijedi Srbiju i ode u gornji dio, te da jaki Meksikanci ne ispuste prvo mjesto, Hrvatska bi igrala protiv momčadi protiv kojih ima više nego realnu šansu proći u sljedeću fazu natjecanja, a put do eventualnog finala nikad joj nije bio lakši…

Tu je, naravno, fantastična Španjolska, no jednog teškog protivnika u ovoj fazi natjecanja moraš imati, a ako želiš napraviti dobar rezultat moraš slaviti protiv jakih reprezentacija, do uspjeha se ne može doći “šlepanjem”. No, nema sumnje da je u gornjem dijelu ždrijeba više jakih momčadi nego u donjem.