Hrvatskoj 'leži' kasna jesen. Osigurali su pet prvenstava, a gube jedino nebitne utakmice

Iako ćemo uvijek pamtiti ljeta 1998. i 2018. kao i prosinac 2022. kao vrijeme najvećih uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije, jedan drugi period je ipak puno uspješniji za našu reprezentaciju.

Naime, mjesec studeni je pravi mjesec Vatrenih u kojem pamtimo brojne uspjehe, pogotovo u dodatnim kvalifikacijama u kojima smo se ranije gotovo obavezno nalazili. Sportske novosti tako navode kako je Hrvatska gotovo sve svoje najveće uspjehe i najljepše trenutke duguje mjesecu studenom. Hrvatska je na Svjetsko Prvenstvo 1998. godine otišla preko Ukrajine 1997., na EURO 2004. preko Slovenije 2003., na EURO 2012. preko Turske 2011., na Svjetsko Prvnestvo 2014. preko Islanda 2013. te na Svjetsko Prvenstvo 2018. preko Grčke 2017. Pet pokušaja, pet prolaza, svih pet u studenom, bez ijednog poraza.

Hrvatska je također jednu od svojih najikoničnijih pobjeda ostvarila u studenom kada je 21. studenoga 2007. godine gostovala na Wembleyju. Reprezentacija koju je vodio Slaven Bilić pobijedila je Englesku s 3:2 u utakmici u kojoj su domaćini već unaprijed upisali sigurne bodove. Vatrenima tada pobjeda nije trebala, ali su je svejedno uzeli, a Gordi Albion je ostao bez kvalifikacija za EURO. Do studenoga 2025. godine, Hrvatska je u 11. mjesecu u godini odigrala 44 utakmice. Dobila ih je više od pola, ukupno 23, remizirala je 11 puta, a izgubila deset dvoboja. No, od tih deset, pet ih je bilo u prijateljskim susretima, jedna od Makedonije u već opjevanim kvalifikacijama za EP 2008., kad su i porazom u Skoplju Vatreni osigurali plasman, a preostale četiri u Ligi nacija.

Sve utakmice Hrvatske u studenome:

16.11.1994. Italija - Hrvatska 1:2 (KEP)

15.11.1995. Slovenija - Hrvatska 1:2 (KEP)

10.11.1996. Hrvatska - Grčka 1:1 (KSP)

15.11.1997. Ukrajina - Hrvatska 1:1 (KSP)

13.11.1999. Francuska - Hrvatska 3:0 (P)

10.11.2001. J. Koreja - Hrvatska 2:0 (P)

13.11.2001. J. Koreja - Hrvatska 1:1 (P)

20.11.2002. Rumunjska - Hrvatska 0:1 (P)

15.11.2003. Hrvatska - Slovenija 1:1 (KEP)

19.11.2003. Slovenija - Hrvatska 0:1 (KEP)

16.11.2004. Irska - Hrvatska 1:0 (P)

12.11.2005. Portugal - Hrvatska 2:0 (P)

15.11.2006. Izrael - Hrvatska 3:4 (KEP)

17.11.2007. Makedonija - Hrvatska 2:0 (KEP)

21.11.2007. Engleska - Hrvatska 2:3 (KEP)

14.11.2009. Hrvatska - Lihtenštajn 5:0 (P)

17.11.2010. Hrvatska - Malta 3:0 (KEP)

11.11.2011. Turska - Hrvatska 0:3 (KEP)

15.11.2011. Hrvatska - Turska 0:0 (KEP)

15.11.2013. Island - Hrvatska 0:0 (KSP)

19.11.2013. Hrvatska - Island 2:0 (KSP)

12.11.2014. Argentina - Hrvatska 2:1 (P)

16.11.2014. Italija - Hrvatska 1:1 (KEP)

17.11.2015. Rusija - Hrvatska 1:3 (P)

12.11.2016. Hrvatska - Island 2:0 (KSP)

15.11.2016. Sj. Irska - Hrvatska 0:3 (P)

09.11.2017. Hrvatska - Grčka 4:1 (KSP)

12.11.2017. Grčka - Hrvatska 0:0 (KSP)

15.11.2018. Hrvatska - Španjolska 3:2 (LN)

18.11.2018. Engleska - Hrvatska 2:1 (LN)

16.11.2019. Hrvatska - Slovačka 3:1 (KEP)

19.11.2019. Hrvatska - Gruzija 2:1 (P)

11.11.2020. Turska - Hrvatska 3:3 (P)

14.11.2020. Švedska - Hrvatska 2:1 (LN)

17.11.2020. Hrvatska - Portugal 2:3 (LN)

11.11.2021. Malta - Hrvatska 1:7 (KSP)

14.11.2021. Hrvatska - Rusija 1:0 (KSP)

16.11.2022. S. Arabija - Hrvatska 0:1 (P)

23.11.2022. Maroko - Hrvatska 0:0 (SP)

27.11.2022. Hrvatska - Kanada 4:1 (SP)

18.11.2023. Latvija - Hrvatska 0:2 (KEP)

21.11.2023. Hrvatska - Armenija 1:0 (KEP)

15.11.2024. Škotska - Hrvatska 1:0 (LN)

18.11.2024. Hrvatska - Portugal 1:1 (LN)

