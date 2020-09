HRVATSKIM KLUBOVIMA SMIJEŠI SE LIJEPA ZARADA: Iznenadit će vas tko je dosad najviše uprihodio od Europe i evo koliko još mogu dobiti

Prođu li kojim slučajem u grupnu fazu Europa lige, klubovi će zaraditi po 2.62 milijuna eura

Četvrtak je povijesni dan za hrvatski nogomet. Čak će tri naša kluba, Hajduk, Rijeka i Lokomotiva, igrati utakmice trećeg pretkola Europske lige. Hajduk na putu do EL očekuje dvoboj sa slavnim turskim Galatasarayem. Susret je to u kojem ekipa Harija Vukasa nema što izgubiti. Turci su “na papiru” veliki favoriti, pa će Splićani u dvoboj s Galatasarayem moći ući poprilično rasterećeni i pokušati napraviti veliko iznenađenje.

Rijeku na putu do Europske lige očekuje okršaj s ukrajinskim Kolosom. To je susret koji će Riječani odigrati na svojoj Rujevici i u kojem se imaju pravo nadati prolazu. Na koncu, prvi će na teren u četvrtak izaći nogometaši zagrebačke Lokomotive. Njih od 19 sati očekuje dvoboj sa švedskim Malmöm. To je utakmica u kojoj su Šveđani izraziti favoriti i ekipa s Kajzerice, nakon što je u ovom prijelaznom roku već izgubila puno prvotimaca, nema što izgubiti.

Pristojna zarada

Ujedno, velika je ovo prilika i za zaradu hrvatskim klubovima. Do sada je u Europi najviše zaradio Dinamo, koji je inkasirao 1.12 milijuna eura na račun natjecanja u kvalifikacijama Lige prvaka. Možda će vas, na prvu, iznenaditi, ali druga po zaradi je Lokomotiva, koja je također krenula u Ligi prvaka, a uprihodila je pristojnih 660 tisuća eura.

Hajduk je do sada skupio 540 tisuća eura, a Rijeka 280 tisuća eura. Međutim, svi oni u četvrtak imaju priliku uprihoditi dodatnih 300 tisuća eura ako se plasiraju u play-off Europa lige.

Ako kojim slučajem prođu današnje protivnike u doigravanju ih čekaju sljedeći klubovi. Lokomotiva će, ako prođe, igrati ili s Granadom ili s Lokomotivom iz Tbilisija. Rijeka će na noge Kopenhagenu ili poljskom Piastu, a Hajduk ide u goste Rangersima ili Willem II.

Prođu li kojim slučajem u grupnu fazu Europa lige, klubovi će zaraditi po 2.62 milijuna eura i za svaki osvojeni bod u skupinama dobit će po 190 tisuća eura.