HRVATSKI TRENERI U RATNOM PAKLU IRANA I IRAKA: ‘Probuila me eksplozija, istrčao sam van i vidio drugu raketu kako leti’

Trener Skočić sletio je u Iran samo 15 minuta nakon što je srušen ukrajinski avion

Nekada je baš gadno biti nogometni trener, a to su na svojoj koži iskusili Hrvati, Rodion Gačanin i Dragan Skočić. Ova dvojica za kruh zarađuju u Iraku i Iranu, dakle ratom zahvaćenim područjima gdje su raketiranja svakodnevnica i umjesto budilice odjekuju raketne eksplozije. Riječki stručnjaci treniraju u iračkom Erbilu i iranskom Abadanu, a sve učestalije obračune SAD-a i Irana proživljavaju iz neposredne udaljenosti.

Otkako je SAD likvidirao iranskog generala Kasema Sulejmanija, Iran je najavio osvetu i već su raketirali američku bazu u Iraku, a srušili su i, kako kažu slučajno, ukrajinski putnički zrakoplov koji je letio u njihovu prostoru. Trener Skočić sletio je u Iran samo 15 minuta nakon što je srušen spomenuti avion.

“Bio sam u zraku, letio prema Teheranu baš kad je pogođen ukrajinski avion! Ispalo je da sam sletio petnasetak minuta nakon što je pogođen taj avion. Po slijetanju sam primijetio da se nešto čudno događa, jedan mi je čovjek na lošem engleskom nešto rekao u prolazu, našto o napadu Irana, ali nisam ga najbolje razumio, a i morao sam se baviti izgubljenom prtljagom. Svi su bili uskomešani, dosta je bilo kaotično u teheranskoj zračnoj luci. Poslije sam vidio što se dogodilo i shvatio da je i moj avion mogao biti metom napada. Najbolje je o tome i ne razmišljati, katastrofa je to što se dogodilo”, veli trener Skočić.

Gledao rakete kako lete

S druge strane, trener Gačanin nalazi se u gradu Erbilu, gdje se, vidi vraga, nalazi američka baza koju su raketirali Iranci. Gačanin je sve to gledao iz svog doma.

“Probudila me prva eksplozija, istrčao sam na balkon i vidio bljesak, to je otprilike tri i pol kilometara od mog stana. Nedugo zatim vidio sam kako u istom smjeru leti druga raketa koju su Amerikanci uspjeli odbiti štitovima i preusmjeriti da eksplodira u pustinji. To je izgledalo kao da se netko igra na Play Stationu”, kazao je trener Gačanin pa još opisao stanje u Iraku.

“Stanje pripravnosti je na visokoj razini, odmah poslije raketiranja dignuli su se borbeni helikopteri iznad grada, ali već smo drugi dan malo smirila situacija. Bilo je napeto, Iran je prijetio da će gađati Dubai i Saudijsku Arabiju. Doduše, poslije ubojstva Sulejmanija dalo se naslutiti da će se dogoditi reakcija. Rekli su nam to predstavnici tajnih službi u našem klubu. Inače, u gradu se živi normalno zato što je Erbil u dijelu Iraka koji je potpuno zaštićen, ni ISIL tu nije mogao ništa učiniti, Kurdistan je država u državi. Dosta smo udaljeni od žarišta sukoba. Život je u Erbilu odličan, u njemu živi milijun stranaca, postoje njemačke, talijanske i engleske škole”, kazao je.