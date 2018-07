HRVATSKI TRENERI DALI DIJAGNOZU SITUACIJE: ‘Ne treba otići Dalić, nego Savez, svi do jednog!’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije progovorio je o svemu što ga muči

Samo nekoliko dana nakon najvećeg trijumfa u povijesti hrvatskog nogometa – osvajanja srebrne medalje na Svjetskom nogometnom prvenstvu – izbornik Zlatko Dalić okupljenim je novinarima u kafiću ispod stadiona u Varaždinu odgovarao na pitanja koja muče naciju, a između ostalog rekao je i sljedeće:

“Sada je idealan trenutak da odem. Odluku sam donio još poslije Amerike, sa svojom obitelji, i ta odluka je u meni. Ali dolaskom u Zagreb, kada sam vidio onaj doček, tu svoju odluku moram preispitati. Zbog tih običnih ljudi, koji su mi najvažniji, zbog tih emocija… Pitam se: imam li ja sada pravo te ljude iznevjeriti?”

O tom slučaju za Index.hr govorili su Zoran Zekić, Otto Barić, Ćiro Blažević i Robert Jarni.

Dalić mora ostati

“Smatram da je bilo kakva rasprava oko toga treba li Dalić ostati ili otići, nakon svega što je napravio, ne samo glupa, već i pogubna za hrvatski nogomet. Slučaj Dalić najočitije pokazuje kakvo smo mi društvo i koliko držimo do sporta. Ljudi iz Saveza trebaju sjesti s Dalićem i napraviti sve što se može da on ostane. Imali smo mi fantastičnih generacija, pa na koncu, ova generacija je već dugo na okupu, ali pravih rezultata nije bilo. Uvijek je nedostajalo nešto malo, uvijek je falio jedan koračić. Dalić je napravio nešto nezamislivo. Finale SP-a nije uspjeh, to je nešto nestvarno. Vjerojatno svi skupa nismo svjesni što se u Rusiji dogodilo. Što je to značilo za hrvatski nogomet, hrvatski sport, pa i za Hrvatsku kao državu. I mi bi sad nešto mijenjali?”, rekao je Zekić.

Politika je problem

“Politika je ta koja je problem, koja sve koči. Jako mi svidjela izjava premijera Mađarske Viktora Orbana kad su ga novinari pitali zašto gradi toliko stadiona, dvorana i bazena umjesto da novac ulaže u bolnice. Rekao je: ‘Gradim dvorane i bazene da bi se ljudi bavili sportom pa da što manje dolaze u bolnice.’ Upravo je to sport. Ali ljudima koji vode ovu državu to očito nije jasno.”, posebno je istaknuo Zekić.

Thanks to my people! 🇭🇷 pic.twitter.com/6TKVoVBm7X — Zlatko Dalić (@DalicZlatko) July 18, 2018

Neugodno iskustvo

Svoje neugodno iskustvo podijelio je i Otto Barić.

”Mene su pokušali maknuti istog dana kad smo izborili plasman na Euro u Portugal 2004. Iste večeri kad smo u uzvratu dodatnih kvalifikacija u Ljubljani pobijedili Sloveniju, za neke ljude iz Saveza ja više nisam bio poželjan i na moje su mjesto gurali neke svoje kandidate. Kad smo ispali, jedva su dočekali da me se riješe. Moram reći da je Dalić u Rusiji imao i jako puno sreće. Od srca mu čestitam, ali imao je reprezentaciju puno jaču od moje, imao je prolaznu grupu za razliku od moje tada (Francuska, Engleska i Švicarska, op.a.) i imao je jako puno sreće protiv Danske i Rusije. Moja generacija tada stvarno nije imala sreće.”, rekao je proslavljeni trener.

Ćiro oštar kao i uvijek

‘Savez mora otići. Svi, do jednoga. Jedino to može spasiti hrvatski nogomet. To je Dalić shvatio i ne zamjeram mu što želi otići. Tko normalan može s takvim ljudima raditi? I prije su se čudne stvari dešavale u Savezu, i nekad su poteze povlačili neki mutni ljudi, ali to nekad je bila dječja igra s ovim što se danas događa. Mamić 15 godina vlada hrvatskim nogometom i zato sve do sada nismo mogli do rezultata. Nemojte se zavaravati i biti naivni, vlada on i sad iz Bosne”, poručio je Ćiro.

Svoj sud dao je i brončani Robert Jarni

‘Prema onome što sam čuo i što sam pročitao, odluka je isključivo na izborniku Daliću. Kako god odluči, to treba poštovati. Nema se nitko miješati u njegovu odluku. Ne znam točno što se događalo, nemam sve informacije da bih mogao dati neki konkretniji komentar, ali mogu povući paralelu s odlaskom Zidanea iz Reala. Jedan mudar trener davno je rekao: U jednom klubu možeš ostati samo tri godine. Tada moraš mijenjati osam igrača ili otići. Real je vrhunski klub s fantastičnim kadrom i jasno je bilo da takva rekonstrukcija nije moguća. Stoga je Zidane otišao i svaka mu čast na toj odluci. Jasno, priča s Dalićem nešto je sasvim drugo. Zaista ne znam je li mu netko radio iza leđa, jesu li mu se pokušavali petljati u posao, ali mogu reći da vjerujem da kakvu god odluku Dalić donese da će ista biti ispravna. Jer jedino on zna što se točno događalo.”, rekao je Jarni.