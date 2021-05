Tottenham traži novog trenera, a jedan od kandidata je Edin Terzić, sadašnji trener Borussije Dortmund porijeklom iz Hrvatske koji ima i njemačko državljanstvo. Vidjeli su Spursi da će nakon odlaska Josea Mourinha morati naći ipak bolje rješenje od Ryana Masona koji je uskočio samo kao privremeni trener, a Terzić im je trenutno na meti, piše njemački Bild.

“On je mlad, elokventan, emotivan, govori engleski vrhunski i poznaje Premier ligu odlično još iz dana kad je bio u West Hamu“, stoji u tekstu Bilda.

📰 According to BILD, Tottenham and Crystal Palace are interested in hiring Borussia Dortmund coach Edin Terzic.#CPFC pic.twitter.com/Rx27Nh8ent

— CPFC Transfers HQ (@CPFCtransfersHQ) May 20, 2021