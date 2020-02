HRVATSKI TRENER-REVOLUCIONAR IZNENADA POSTAO HIT U EUROPI: Kako je moguće da s autsajderima juri na Ligu prvaka?

Jurić je moderan trener, revolucionar Verone, igra izuzetno dinamičan i neukrotiv nogomet

Skalpirajući Juventus po drugi put u trenerskoj karijeri, ali ovaj put s itekakvim značajem, hrvatski je trener Ivan Jurić naglo postao hit u Europi. Prvi je put to učinio s Genovom 2016. godine, ali tko se toga još i sjeća… No, ovaj put je to napravio s revolucioniziranom Veronom. Nekadašnjeg prvaka Italije iz 1985. godine, Jurić je preuzeo u ljeto 2019. godine, upoprilično konfuznom stanju i to odmah nakon promocije u viši rang, ali je uspio isposlovati s Upravom ono što malo koji trener danas uspjeva dobiti, a to je mir.

Jurić je u kratkom periodu od samo nešto više od pola godine u potpunosti promijenio DNK Hellas Verone. Uvrstio je 3-4-2-1 sustav kojeg tek povremeno transformria u 3-5-2 ili 3-4-1-2, ovisno o protivniku koji se nalazi s druge strane i kadru koji ima na raspolaganju. Uglavnom, Jurićeva ekipa igra specifičan nogomet sa suludo puno trke, pomalo “run-and-gun” nogometa, obranu igra “man-to-man” i može se reći da pomalo podsjećaju na Atalantu, što zapravo i ne čudi jer Jurićev trenerski idol i mentor je Atalantin revolucionar Gian Piero Gasperini.

Kupovina iz snova

Jurić je sezonu započeo, za Veronu, povijesnom trgovinom. Doveo je Amira Rrahmanija iz Dinama za dva milijuna eura, Sofyana Amrabata za tri i pol milijuna eura, Eddieja Salceda na posudbu, kao i Guntera, a Darka Lazovića i Miguela Velosa doveo je bez odštete. Uz potonju dvojicu veže ga i Genoa, njegov bivši klub, a baš su pod Jurićem ova dvojica tamo igrala sjajan nogomet. Sada ga igraju i u Veroni. Došli su im još i Fabio Borini, također bez odštete, kao i Davide Faraoni za neku mizernu cifru.

Sve u svemu, Jurić je stvorio podosta ubojitu ekipu koja igra vrlo atraktivan i dinamičan nogomet. Rezultat? Šesto mjesto, ono koje vodi u Europi, ali rezultat je i nešto puno značajnije, a to su ambicije i samopouzdanje. Jurićeva Verona, barem nam tako izgleda, ne boji se nikoga i spremna je svakome nauditi. Protiv njih je dosta teško igrati prije svega zbog sjajne kemije između Marasha Kumbulle, Amira Rrahmanija i Koraya Guntera, trojca iz zadnje linije, kao i sjajnog vratara Marca Silvestrija, koji zbog njih praktički da i nema posla. Iznimno je teško igrati s njima jer izuzetno puno i pametno trče te su prema broju pretrčanih kilometara u samom vrhu lige.

Ekipa s karakterom

Valja istaknuti kako je Verona ove sezone primila svega 22 gola u 23 utakmice, a imaju i najviše blokiranih šuteva od svih klubova u ligi. Na njihovu igru malo koji klub u Serie A ima odgovor, a nije ga imao niti Maurizio Sarri, trener Juventusa.

“Da mi je netko rekao da ćemo sve ovo napraviti, ne bih mu vjerovao. Dominirali smo u prvom dijelu utakmice protiv Juventusa, a onda se vidio umor kod nekih igrača. Primili smo gol, ali su onda oni koji su ušli probudili momčad i srcem smo srušili Juventus. Nevjerojatno je ovo što radimo i presretni smo. Mislim da smo bili bolji od Juventusa i zasluženo pobijedili. Pokazali smo karakter. Sada smo šesti, ali idemo najprije stići do 40 bodova i osigurati ostanak. Pozicija koja nas vodi u Europsku ligu sigurno će nam biti dodatni motiv da nastavimo igrati u ovom ritmu i pokušamo ostvariti san te se plasirati u Europu. To bi bilo fantastično. No, idemo utakmicu po utakmicu, kao i do sada”, rekao je to Jurić nakon utakmice i otkrio samo djelić karaktera svoje momčadi.

“Najvažnije je ne odustati. Mi nismo odustali kod njihova vodstva, već smo uporno nastavili tražiti priliku za povratak u utakmicu i uspjeli smo. Moji momci ostvarili su veliku pobjedu”, zaključio je Jurić.

Imaju li budućnost?

E sada koliko je realno očekivati ovako opasnu Veronu i u budućnosti? Da, možda čak i izbore Europu sljedeće sezone, ali nekako se čini kako to više neće biti ista momčad. Naime, već su ove zime prodali dvojicu najjačih igrača. Amrabat je otišao u Fiorentinu za 20 milijuna eura i ostao do kraja sezone na posudbi u Veroni, dok je Rrahmani otišao u Napoli za 14 milijuna eura i također ostao do kraja sezone.

Očekuju se odlasci posuđenih igrača, posebice Salceda koji je glavni ofenzivac kod Jurića, a o 19-godišnjem Marashu Kumbulli, koji vrijedi 10 milijuna eura, već gotovo svi europski mediji pišu kao o hit-igraču. Dakle i Albanac bi na ljeto mogao “zapaliti” iz Verone. E, ali mogao bi i Ivan Jurić. Naime, Hrvat je lukavo uzeo ugovor samo na jednu godinu i ovoga ljeta je ponovo na tržištu ako ne prihvati ponudu Verone, dakako. Ne bi Juriću bilo loše u Veroni, samo što se već sada piše o tome da bi na ljeto mogao preuzeti klupu AC Milana ili Napolija, a tako nešto se ne odbija.

Talijanski Sky tvrdi kako će se Napoli vjerojatno razići s Gennarom Gattusom ako ovaj nekim čudom ne digne momčad do kraja sezone, a istu sudbinu ima i Stefano Pioli u Milanu. Jurić je moderan trener, revolucionar Verone, igra izuzetno dinamičan i neukrotiv nogomet, poznaje talijanski nogomet kao svoj džep i rijetko griješi s kupovinama. Logično je da ga žele svi jači talijanski klubovi i nije da ga ne bismo željeli tamo gledati, ali prvo da vidimo što može taj njegov Hellas.