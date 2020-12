HRVATSKI TRENER POSTAO APSOLUTNI HIT EUROPA LIGE: S totalnim autsajderima osigurao nokaut fazu Europa lige

Na ljestvici vodi Royal Antwerp sa 12 bodova, Tottenham ima 10, LASK sedam bodova. Ludogorec je na nuli

Nogometaši Milana, Villarreala, Brage, Lillea, Tottenhama, Royal Antwerpa i Crvene zvezde osigurali su plasman u 16-inu finala Europske lige. Milan je u susretu 5. kola H skupine na San Siru pobijedio Celtic sa 4-2, premda su gosti vodili 2-0 nakon svega 14 minuta utakmice.

Celtic je šokirao domaćine i već nakon 14 minuta vodio je 2-0 golovima Rogića (7) i Edouarda (14). Međutim, Milan se uspio brzo vratiti izjednačivši na 2-2, a strijelci su bili Calhanoglu u 24. minuti iz slobodnog udarca, a samo dvije minute kasnije Samu Castillejo je izjednačio na 2-2.

U 50. minuti Hauge je nakon sjajnog prodora zabio za 3-2, a trijumf “Rossonera” potvrdio je Brahim Diaz u 82. minuti. Ante Rebić je za Milan igrao do 83. minute.

Preokret smo vidjeli i u drugom susretu u kojem je Lille pobijedio Sparta sa 2-1 premda su gosti poveli u 71. minuti preko Krejčija. No, Lille je golovima Yilmaza u 81. i 84. minuti stigao do pobjede koja mu je osigurala prolaz. Domagoj Bradarić je za Lille igrao do 85. minute, a na ljestvici vodi Lille sa 11 bodova, Milan ima 10, Sparta šest, a Celtic bod.

Leko apsolutni hit Europa lige

Prolaz dalje osigurao je i Royal Antwerp, kojeg vodi hrvatski stručnjak Ivan Leko i definitivno su apsolutni hit natjecanja jer su u ovoj skupini bili autsajderi.

Belgijanci su u susretu 5. kola skupine J pobijedili Ludogorec sa 3-1. Za Lekinu momčad zabili su Hongla (19), De Laet (72) i Benson (87), a za goste Despodov (53).

U drugom susretu iz skupine LASK i Tottenham su odigrali sjajnu utakmicu sa šest golova, a na koncu je završilo 3-3 što je Spursim bilo dovoljno za “europsko proljeće”.

LASK je poveo 1-0, gosti su potom imali 2-1 i 3-2, no domaćin je uspio izjednačiti. Strijelci za LASK bili su Michorl (42), Eggestein (84) i Karamoko (90+3), a za goste Bale (45+2-11m), Son Heung-Min (56) i Alli (86-11m). Na ljestvici vodi Royal Antwerp sa 12 bodova, Tottenham ima 10, LASK sedam bodova. Ludogorec je na nuli.

Zvezda osigurala proljeće

U skupini L Hoffenheim je i prije ovog kola osigurao prolaz, a večeras mu se pridružila Crvena zvezda koja je odigrala 0-0 protiv njemačkog sastava. Andrej Kramarić je igrao u drugom poluvremenu.

U drugom susretu Slovan Liberec je na gostovanju pobijedio Gent sa 2-1. Hoffenheim ima 13 bodova, Crvena zvezda 10, Slovan šest, a Gent je bez bodova.

Livaja se oprašta od Europe

U skupina G Braga je gostujućom pobjedom protiv AEK-a 4-2 osigurala plasman u 16-inu finala pridruživši se Leicester Cityju. Golove za portugalski sastav zabili su Vítor Tormena (7), Ricardo Esgaio (9), Ricardo Horta (45) i Galeno (82), a za AEK zabili su Nelson Oliveira (31) i Vasilantonopoulos (89).

Marko Livaja je igrao cijeli susret za AEK. U drugom susretu Zorja je pobijedila Leicester City sa 1-0 golom Sajadmaneša u 84. minuti. Lovro Cvek nije nastupio za domaći sastav.

Na ljestvici vode Leicester City i Braga sa po 10 bodova, Zorja ima šest, a AEK tri boda.