HRVATSKI TRENER NA RUBU OTKAZA, POSAO MU UZIMA KOVAČ? Uprava se dvoumi, ali navijači žele samo Niku

Minhenski Bayern smijenio je Niku Kovača početkom studenog, ali čini se kako bivši izbornik hrvatske reprezentacije neće dugo biti bez posla. Naime, berlinska Hertha u velikoj je krizi, nanizali su četiri poraza za redom, a posljednji protiv Augsburga u prošlom kolu, mogao bi biti i posljednji za hrvatskog trenera Antu Čovića. I tu u priču upada Niko Kovač, koji bi prema napisima njemačkih medija mogao preuzeti ulogu novog trenera.

Čović je u utorak odradio sastanak sa sportskim direktorom Michaelom Preetzom, ali za sada se ne zna što su dogovorili, no, Kicker piše kako je Čović bio nervozan i čak malo ljutit. Hrvat se za vikend mora suočiti, možda i posljednji put na klupi Herthe, s Borussijom Dortmund, a zatim još ima čitavu seriju teških utakmica, čekaju ih Eintracht, Monchengladbach, Freiburg i Leverkusen.

Kovač ne želi doći?

Ovakva Hertha nema baš prevelike šanse u nadolazećim utakmicama, a sve se češće spominje kako bi Jurgen Klinsmann mogao preuzeti klupu, ako ništa barem privremeno. Klinsmann je inače član Nadzornog odbora Herthe, a Nijemci pišu kako bi mogao barem nakratko uskočiti i preuzeti momčad dok ne dođe novi trener.

A tko će biti novi trener? Dok se uprava dvoumi oko odabira, navijači su jasni, oni na klupi svog kluba žele Niku Kovača. Ali pitanje je želi li on preuzeti Herthu? Naime, pisalo se po njemački medijima prije nekoliko dana kako Kovač ne želi na klupu kluba iz rodnog mu grada, a razlog je možda taj što su on i Čović vrlo dobri prijatelji i Niko je čak kum njegovu sinu. No, možda o scenariju gdje preuzima klupu od Klinsmanna i razmisli.