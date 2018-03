HRVATSKI TRENER IZNENADIO ODGOVOROM: ‘Juventus je moj klub, ali po igri Tottenham je apsolutno zaslužio prolaz’

Komentirao je utakmicu između torinske i londonske momčadi

Nogometaši Juventusa plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su u dvije utakmice bili bolji od engleskog Tottenhama. Na Wembleyju u drugoj utakmici presudio je Blitzkrieg kojeg su pripremili Higuain i Dybala.

JUVENTUS U MANJE OD TRI MINUTE ŠOKIRAO WEMBLEY: Stara Dama digla se iz pepela, slomila Tottenham i plasirala u četvrtfinale LP-a

Hrvatski 39-godišnji trener Igor Tudor u Juventusu je proveo čak devet godina, u razdoblju od 1998. do 2007. godine.



Juventus | Champions League | • Wallpapers pic.twitter.com/G0vgewfjlC — MW GFX (@MWGFX92) March 8, 2018

“Od velikih klubova, samo Juve može na ovaj način proći dalje! Nogometni će navijač, nakon dvije utakmice Tottenhama i Juventusa, reći da je ishod zapravo nepravedan prema Englezima, koji su apsolutno po prikazanoj igri zaslužili prolaz! Ali, iskustvo, pojedinačna kvaliteta i ukupna snaga Juventusa kao kluba, donijeli su nepredvidiv rasplet i to je ono što daje dodatnu draž nogometu. U dvije utakmice gotovo uvijek bolja momčad prolazi, ovaj put to se nije dogodilo i Juve je otišao dalje”, rekao je Igor Tudor za Sportske novosti te dodao: “Juventus je moj klub i sretan sam što je u četvrtfinalu. Ali, kao zaljubljenik u dobar nogomet moram reći da mi je žao što Tottenham nije prošao!”

Talijanski mediji su nakon utakmice posebno slavili trenera Stare dame Massimiliana Allegrija.

LUKAVI ALLEGRI POVUKAO JE DVA KLJUČNA POTEZA I NADMUDRIO ENGLEZE: ‘U četvrtfinalu ne želim samo jednu momčad’

“Znate kako je to u trenerskom poslu. Kad se napravi neka izmjena koja donese rezultat, onda se kaže “trener je povukao pravi potez!” Ali, može se to i drukčije gledati, može se postaviti i upit “a zašto od početka nije tako igrao?” Sve je to relativno. I ne bih rekao da je to bila Allegrijeva pobjeda, ili Pochettinov poraz. Štoviše, kad bih morao birati, onda bih rekao da je pobjednik u obje utakmice bio – Pochettino! Jer, po prikazanome je Tottenham bio bolji, pokazao je više dobroga nogometa od Juvea, ali što to vrijedi kad nije prošao, povijest pišu pobjednici. Presudilo je golemo iskustvo i pojedinačna kvaliteta”, nastavio je Tudor koji je u dresu Juventusa upisao 111 nastupa te zabio 15 golova.

Talijanski prvak igrao je bez Marija Mandžukića koji se oporavljao od ozljede mišića, a bivši trener Hajduka, PAOK-a, Karabükspora i Galatasaraya smatra kako im je mnogo nedostajao.

“Allegri je više puta ove sezone isticao koliko mu je Mandžukić važna karika, on daje agresiju i visoki ritam, navijači ga stoga obožavaju i logično je da je takav igrač nedostajao”, zaključio je u razgovoru za Sportske novosti.