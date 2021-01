HRVATSKI REPREZENTATIVAC ZABIO I STAVIO TOČKU NA I U NICI: Pogledajte kako je majstorski završio sjajnu akciju

Hrvatski nogometni reprezentativac Toma Bašić postigao je treći pogodak za Bordeaux u uvjerljivoj 3:0 (0:0) pobjedi ostvarenoj u 20. kolu francuskog prvenstva na gostovanju kod Nice. Bivši igrač Hajduka je u 87. minuti pogodio na asistenciju Traorea za konačnih 3:0, nakon što su prije njega strijelci za gostujuću momčad bili Hwang (50) i Baysse (75). Bašić je bio u početnoj postavi, odigrao je cijelu utakmicu, a od 33. minute je igrao opterećen žutim kartonom.

KOVAČ OSTVARIO TREĆU POBJEDU ZAREDOM: Hrvatski trener neočekivano zaprijetio najjačim momčadima u ligi i približio se vrhu

U gostima je slavio i Rennes koji je sa 2:1 svladao Brest golovima Bourigeaud (6) i Grenier (76) iz kaznenog udarca. Domaće je u vodstvo doveo Honorat već u trećoj minuti. Strasbourg je osvojio sva tri boda pobijedivši Saint-Etienne kao domaćin s 1:0. Jedini strijelac bio je Ajourque u 29. minuti.

🇭🇷 Toma Bašić (24) scores for 🇫🇷 Bordeaux in the last minutes of the game and ends the game against Nice with a 3-0 victory.

This is gonna give some needed confidence so he can get back into his form at the start of the season. https://t.co/sOwlCU1Z08

— CRO Scout (Check pinned) (@Croatian_Scout) January 17, 2021